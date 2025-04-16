Диеногест Зентива (Dienogest Zentiva)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 144 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается через 22 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Диеногест Зентива таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
Zentiva
674,60 грн
Диеногест Зентива таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №84
Zentiva
1723,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 22 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Диеногест Зентива таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
Zentiva
724,42
Экономия при брони: -41,85 грн
Диеногест Зентива таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №84
Zentiva
1723,90 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 22 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Диеногест Зентива таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
Zentiva
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 22 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Диеногест Зентива таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
Zentiva
616,00
Экономия при брони: -44,00 грн
Диеногест Зентива таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №84
Zentiva
1723,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 22 мин
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Диеногест Зентива таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
Zentiva
674,60 грн
Диеногест Зентива таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №84
Zentiva
1723,90 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 22 мин
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Диеногест Зентива таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
Zentiva
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 22 мин
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Диеногест Зентива таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
Zentiva
629,34
Экономия при брони: -36,52 грн
Диеногест Зентива таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №84
Zentiva
1552,17
Экономия при брони: -90,08 грн
1462,09 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 22 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Диеногест Зентива таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
Zentiva
674,60 грн
Диеногест Зентива таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №84
Zentiva
1782,40
Экономия при брони: -99,46 грн
1682,94 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 22 мин
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Диеногест Зентива таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
Zentiva
360,80
Экономия при брони: -19,52 грн
Диеногест Зентива таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №84
Zentiva
1723,90 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 22 мин
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Диеногест Зентива таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
Zentiva
Подорожник
Закрыто
Открывается через 22 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Диеногест Зентива таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
Zentiva
674,60 грн
Диеногест Зентива таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №84
Zentiva
1723,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 22 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Диеногест Зентива таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
Zentiva
716,32
Экономия при брони: -33,75 грн
Диеногест Зентива таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №84
Zentiva
1723,90 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 22 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Диеногест Зентива таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
Zentiva
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 22 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Диеногест Зентива таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
Zentiva
674,60 грн
Диеногест Зентива таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №84
Zentiva
1358,97
Экономия при брони: -60,55 грн
1298,42 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 22 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Диеногест Зентива таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
Zentiva
674,40
Экономия при брони: -66,50 грн
Диеногест Зентива таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №84
Zentiva
1723,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 22 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Диеногест Зентива таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
Zentiva
723,11
Экономия при брони: -40,54 грн
Диеногест Зентива таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №84
Zentiva
1846,78
Экономия при брони: -103,54 грн
1743,24 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Диеногест Зентива таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
Zentiva
715,29
Экономия при брони: -32,72 грн
Диеногест Зентива таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №84
Zentiva
825,82
Экономия при брони: -37,78 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 22 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Диеногест Зентива таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
Zentiva
674,60 грн
Диеногест Зентива таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №84
Zentiva
1723,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 22 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Диеногест Зентива таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
Zentiva
623,56
Экономия при брони: -30,74 грн
Диеногест Зентива таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №84
Zentiva
1694,86
Экономия при брони: -83,56 грн
1611,30 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 22 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Диеногест Зентива таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №28
Zentiva
616,00
Экономия при брони: -44,00 грн
Диеногест Зентива таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг блистер №84
Zentiva
1723,90 грн