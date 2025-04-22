Зеленая аптека бальзам-маска (Green pharmacy balm-mask)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Киев
Фармация
Киев, ул. Лаврская, 8
2.6 км
Green Pharmacy Бальзам-маска 300 мл №1
Эльфа
112,40
Экономия при брони: -29,08 грн
Фармация
Киев, шоссе Харьковское, 164
10.5 км
Green Pharmacy Бальзам-маска 300 мл №1
Эльфа
106,70
Экономия при брони: -25,86 грн
Домашняя аптечка
Киев, перек. Здановской Юлии / Самийла Кошки, 60/5
8.8 км
Green Pharmacy Бальзам-маска "Лопух большой и протеины пшеницы" 300 мл №1
Эльфа ФФ
В городах рядом
Аптека низких цен
Славутич, пл. Центральная, 3/1
120.2 км
Green Pharmacy Бальзам-маска "Лопух большой и протеины пшеницы" 300 мл №1
Эльфа ФФ
87,75
Экономия при брони: -5,26 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 13
126.5 км
Green Pharmacy Бальзам-маска "Лопух большой и протеины пшеницы" 300 мл №1
Эльфа ФФ
86,41
Экономия при брони: -3,92 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 18
126.7 км
Green Pharmacy Бальзам-маска "Лопух большой и протеины пшеницы" 300 мл №1
Эльфа ФФ
86,90
Экономия при брони: -5,31 грн
Аптека копейка
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
128.0 км
Green Pharmacy Бальзам-маска "Лопух большой и протеины пшеницы" 300 мл №1
Эльфа ФФ
86,22
Экономия при брони: -3,73 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
128.1 км
Green Pharmacy Бальзам-маска "Лопух большой и протеины пшеницы" 300 мл №1
Эльфа ФФ
85,58
Экономия при брони: -3,99 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
128.4 км
Green Pharmacy Бальзам-маска "Лопух большой и протеины пшеницы" 300 мл №1
Эльфа ФФ
87,93
Экономия при брони: -5,44 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
128.6 км
Green Pharmacy Бальзам-маска "Лопух большой и протеины пшеницы" 300 мл №1
Эльфа ФФ
83,15
Экономия при брони: -4,54 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Шевченко, 22
128.7 км
Green Pharmacy Бальзам-маска "Лопух большой и протеины пшеницы" 300 мл №1
Эльфа ФФ
85,58
Экономия при брони: -3,99 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Независимости, 15
128.9 км
Green Pharmacy Бальзам-маска "Лопух большой и протеины пшеницы" 300 мл №1
Эльфа ФФ
87,00
Экономия при брони: -4,51 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 194
130.2 км
Green Pharmacy Бальзам-маска "Лопух большой и протеины пшеницы" 300 мл №1
Эльфа ФФ
86,63
Экономия при брони: -4,14 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 62
130.6 км
Green Pharmacy Бальзам-маска "Лопух большой и протеины пшеницы" 300 мл №1
Эльфа ФФ
87,84
Экономия при брони: -5,35 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 184
130.6 км
Green Pharmacy Бальзам-маска "Лопух большой и протеины пшеницы" 300 мл №1
Эльфа ФФ
84,06
Экономия при брони: -5,45 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Соборности, 10
131.0 км
Green Pharmacy Бальзам-маска "Лопух большой и протеины пшеницы" 300 мл №1
Эльфа ФФ
86,95
Экономия при брони: -4,46 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Еськова Курсанта, 10
131.1 км
Green Pharmacy Бальзам-маска "Лопух большой и протеины пшеницы" 300 мл №1
Эльфа ФФ
87,53
Экономия при брони: -5,04 грн
Аптека копейка
Житомир, ул. Тена Бориса, 2-А
133.1 км
Green Pharmacy Бальзам-маска "Лопух большой и протеины пшеницы" 300 мл №1
Эльфа ФФ
88,41
Экономия при брони: -5,92 грн
Аптека низких цен
Пирятин, пл. Героев Майдана, 7/10
143.7 км
Green Pharmacy Бальзам-маска "Лопух большой и протеины пшеницы" 300 мл №1
Эльфа ФФ
75,02
Экономия при брони: -3,48 грн
Аптека низких цен
Городня, ул. Черниговская, 4
176.6 км
Green Pharmacy Бальзам-маска "Лопух большой и протеины пшеницы" 300 мл №1
Эльфа ФФ
86,51
Экономия при брони: -4,02 грн
Аптека низких цен
Лубны, пл. Ярмарочная, 5
182.6 км
Green Pharmacy Бальзам-маска "Лопух большой и протеины пшеницы" 300 мл №1
Эльфа ФФ
76,70
Экономия при брони: -5,16 грн