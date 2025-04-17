Зеленая аптека бальзам-маска (Green pharmacy balm-mask)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 13 аптеках в Чернигов
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Green Pharmacy Бальзам-маска "Лопух большой и протеины пшеницы" 300 мл №1
Эльфа ФФ
87,40
Экономия при брони: -5,81 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Green Pharmacy Бальзам-маска "Лопух большой и протеины пшеницы" 300 мл №1
Эльфа ФФ
85,60
Экономия при брони: -3,11 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Green Pharmacy Бальзам-маска "Лопух большой и протеины пшеницы" 300 мл №1
Эльфа ФФ
81,51
Экономия при брони: -2,90 грн
Аптека копейка
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Green Pharmacy Бальзам-маска "Лопух большой и протеины пшеницы" 300 мл №1
Эльфа ФФ
85,48
Экономия при брони: -2,99 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Green Pharmacy Бальзам-маска "Лопух большой и протеины пшеницы" 300 мл №1
Эльфа ФФ
84,48
Экономия при брони: -2,89 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Шевченко, 22
1.6 км
Green Pharmacy Бальзам-маска "Лопух большой и протеины пшеницы" 300 мл №1
Эльфа ФФ
87,03
Экономия при брони: -5,44 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 13
1.7 км
Green Pharmacy Бальзам-маска "Лопух большой и протеины пшеницы" 300 мл №1
Эльфа ФФ
88,45
Экономия при брони: -5,96 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 62
2.6 км
Green Pharmacy Бальзам-маска "Лопух большой и протеины пшеницы" 300 мл №1
Эльфа ФФ
87,85
Экономия при брони: -5,36 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 184
2.9 км
Green Pharmacy Бальзам-маска "Лопух большой и протеины пшеницы" 300 мл №1
Эльфа ФФ
81,61
Экономия при брони: -3,00 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Соборности, 10
3.0 км
Green Pharmacy Бальзам-маска "Лопух большой и протеины пшеницы" 300 мл №1
Эльфа ФФ
86,22
Экономия при брони: -3,73 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 33 мин
Чернигов, просп. Мира, 194
3.1 км
Green Pharmacy Бальзам-маска "Лопух большой и протеины пшеницы" 300 мл №1
Эльфа ФФ
85,92
Экономия при брони: -3,43 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Еськова Курсанта, 10
3.3 км
Green Pharmacy Бальзам-маска "Лопух большой и протеины пшеницы" 300 мл №1
Эльфа ФФ
87,10
Экономия при брони: -4,61 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Независимости, 15
4.1 км
Green Pharmacy Бальзам-маска "Лопух большой и протеины пшеницы" 300 мл №1
Эльфа ФФ
87,30
Экономия при брони: -4,81 грн
В городах рядом
Аптека низких цен
Славутич, пл. Центральная, 3/1
37.1 км
Green Pharmacy Бальзам-маска "Лопух большой и протеины пшеницы" 300 мл №1
Эльфа ФФ
86,64
Экономия при брони: -4,15 грн
Аптека низких цен
Городня, ул. Черниговская, 4
48.5 км
Green Pharmacy Бальзам-маска "Лопух большой и протеины пшеницы" 300 мл №1
Эльфа ФФ
88,17
Экономия при брони: -5,68 грн
Фармация
Открыто
Закроется через 3 мин
Киев, шоссе Харьковское, 164
128.1 км
Green Pharmacy Бальзам-маска 300 мл №1
Эльфа
106,70
Экономия при брони: -25,86 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Лаврская, 8
128.7 км
Green Pharmacy Бальзам-маска 300 мл №1
Эльфа
112,40
Экономия при брони: -29,08 грн
Аптека низких цен
Конотоп, ул. Успенско-Троицкая, 89
133.6 км
Green Pharmacy Бальзам-маска "Лопух большой и протеины пшеницы" 300 мл №1
Эльфа ФФ
87,46
Экономия при брони: -4,97 грн
Аптека низких цен
Конотоп, просп. Мира, 83
135.6 км
Green Pharmacy Бальзам-маска "Лопух большой и протеины пшеницы" 300 мл №1
Эльфа ФФ
87,71
Экономия при брони: -5,22 грн
Аптека копейка
Конотоп, ул. Лазаревского, 25
136.5 км
Green Pharmacy Бальзам-маска "Лопух большой и протеины пшеницы" 300 мл №1
Эльфа ФФ
88,06
Экономия при брони: -5,57 грн