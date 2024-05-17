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БАЛЬЗАМ-МАСКА серии "ЗЕЛЕНАЯ АПТЕКА" "ЛОПУХ БОЛЬШОЙ И ПРОТЕИНЫ ПШЕНИЦЫ" 300 мл против выпадения волос - Львов (348945) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Львов не найдено
В других городах:
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Житомир, ул. Покровская, 63
Всего: упаковка (2)
68,02
Экономия: -11,32 грн
56,70 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Житомир, ул. Тена Бориса, 2-А
Всего: упаковка (1)
67,13
Экономия: -4,72 грн
62,41 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Героев Днепра, 18
Всего: упаковка (1)
74,20
Экономия: -17,98 грн
56,22 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
Всего: упаковка (1)
74,20
Экономия: -17,98 грн
56,22 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Северная, 46
Всего: упаковка (2)
74,20
Экономия: -17,98 грн
56,22 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Окипной Раисы, 9
Всего: упаковка (1)
74,20
Экономия: -17,98 грн
56,22 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Дьяченко (Бортничи), 10
Всего: упаковка (1)
67,50
Экономия: -16,37 грн
51,13 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Текстильщиков, 15
Всего: упаковка (1)
68,48
Экономия: -5,53 грн
62,95 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 13
Всего: упаковка (1)
68,11
Экономия: -5,64 грн
62,47 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 18
Всего: упаковка (1)
65,12
Экономия: -8,30 грн
56,82 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 35
Всего: упаковка (1)
70,59
Экономия: -7,77 грн
62,82 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 93
Всего: упаковка (1)
70,51
Экономия: -6,92 грн
63,59 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 104
Всего: упаковка (1)
66,07
Экономия: -4,31 грн
61,76 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 62
Всего: упаковка (1)
70,40
Экономия: -8,34 грн
62,06 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Доценко, 10
Всего: упаковка (1)
65,65
Экономия: -8,66 грн
56,99 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 184
Всего: упаковка (1)
66,07
Экономия: -3,77 грн
62,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Конотоп, ул. Успенско-Троицкая, 89
Всего: упаковка (1)
63,86
Экономия: -7,28 грн
56,58 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Конотоп, просп. Мира, 83
Всего: упаковка (2)
70,89
Экономия: -7,95 грн
62,94 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Конотоп, ул. Лазаревского, 25
Всего: упаковка (1)
63,63
Экономия: -6,99 грн
56,64 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Конотоп, ул. Батуринская, 1-А
Всего: упаковка (2)
51,26
Экономия: -6,06 грн
45,20 грн