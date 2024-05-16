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БАЛЬЗАМ-МАСКА серии "ЗЕЛЕНАЯ АПТЕКА" "ЛОПУХ БОЛЬШОЙ И ПРОТЕИНЫ ПШЕНИЦЫ" 300 мл против выпадения волос - Харьков (348945) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено
В других городах:
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Чураивны, 3/2
Всего: упаковка (1)
67,32
Экономия: -11,00 грн
56,32 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Европейская, 21
Всего: упаковка (1)
66,65
Экономия: -6,42 грн
60,23 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Полтава, ул. Героев-Чернобыльцев, 1
Всего: упаковка (1)
66,88
Экономия: -8,29 грн
58,59 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Грушевского Михаила, 2-Б
Всего: упаковка (1)
71,25
Экономия: -7,91 грн
63,34 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Гожулянская, 4-А
Всего: упаковка (1)
66,46
Экономия: -10,26 грн
56,20 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Великотырновская, 35/2
Всего: упаковка (1)
72,34
Экономия: -7,55 грн
64,79 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, ул. Героев Крут, 76/1
Всего: упаковка (2)
72,85
Экономия: -10,15 грн
62,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, ул. Вооруженных Сил Украины, 18
Всего: упаковка (1)
69,53
Экономия: -7,15 грн
62,38 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, ул. Харьковская, 12
Всего: упаковка (1)
67,21
Экономия: -5,13 грн
62,08 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, ул. Кондратьева Герасима, 122
Всего: упаковка (1)
67,76
Экономия: -5,34 грн
62,42 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Сумы, ул. Нижневоскресенская, 1
Всего: упаковка (2)
63,46
Экономия: -5,69 грн
57,77 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Сумы, ул. Засумская, 3
Всего: упаковка (1)
60,90
Экономия: -3,83 грн
57,07 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, ул. Ильинская, 12
Всего: упаковка (1)
70,96
Экономия: -8,63 грн
62,33 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, ул. Британская, 41
Всего: упаковка (1)
71,19
Экономия: -7,85 грн
63,34 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, просп. Победы, 105
Всего: упаковка (1)
70,05
Экономия: -7,67 грн
62,38 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, просп. Победы, 115
Всего: упаковка (1)
70,53
Экономия: -7,71 грн
62,82 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, ул. Ковпака, 59/4
Всего: упаковка (1)
68,67
Экономия: -6,46 грн
62,21 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Ромны, ул. Руденко, 23
Всего: упаковка (1)
64,32
Экономия: -7,44 грн
56,88 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Ромны, ул. Маяковского, 67/76
Всего: упаковка (2)
76,50
Экономия: -13,80 грн
62,70 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Ромны, ул. Соборная, 13/2
Всего: упаковка (3)
47,76
Экономия: -2,58 грн
45,18 грн