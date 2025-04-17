Зубная паста Депурдент (Toothpaste Depurdent)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках в Винница
Біла ромашка
Винница, ул. 600-летия, 17-Е
5.0 км
ЗУБНАЯ ПАСТА ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ И ПОЛИРОВАНИЯ ЗУБОВ DEPURDENT 75 мл №1
Свисс-Трейд
783,00
Экономия при брони: -23,49 грн
Мед-сервис
Винница, просп. Космонавтов, 49
5.5 км
ЗУБНАЯ ПАСТА ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ И ПОЛИРОВАНИЯ ЗУБОВ DEPURDENT 75 мл №1
Свисс-Трейд
Біла ромашка
Винница, ул. Келецкая, 121
7.2 км
ЗУБНАЯ ПАСТА ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ И ПОЛИРОВАНИЯ ЗУБОВ DEPURDENT 75 мл №1
Свисс-Трейд
783,00
Экономия при брони: -23,49 грн
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Подорожник
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 82
112.0 км
ЗУБНАЯ ПАСТА ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ И ПОЛИРОВАНИЯ ЗУБОВ DEPURDENT 75 мл №1
Свисс-Трейд
Аптекарь
Белая Церковь, ул. Ярослава Мудрого, 26
132.7 км
ЗУБНАЯ ПАСТА ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ И ПОЛИРОВАНИЯ ЗУБОВ DEPURDENT 75 мл №1
Свисс-Трейд
Біла ромашка
Белогородка, ул. Строительная, 19
179.3 км
ЗУБНАЯ ПАСТА ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ И ПОЛИРОВАНИЯ ЗУБОВ DEPURDENT 75 мл №1
Свисс-Трейд
783,00
Экономия при брони: -23,49 грн
Аптекарь
Капитановка, ул. Соборная, 6
181.2 км
ЗУБНАЯ ПАСТА ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ И ПОЛИРОВАНИЯ ЗУБОВ DEPURDENT 75 мл №1
Свисс-Трейд
Біла ромашка
Стоянка, ул. Киевская, 10
183.2 км
ЗУБНАЯ ПАСТА ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ И ПОЛИРОВАНИЯ ЗУБОВ DEPURDENT 75 мл №1
Свисс-Трейд
783,00
Экономия при брони: -23,49 грн
Біла ромашка
Софиевская Борщаговка, ул. Соборная, 140-А
184.1 км
ЗУБНАЯ ПАСТА ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ И ПОЛИРОВАНИЯ ЗУБОВ DEPURDENT 75 мл №1
Свисс-Трейд
783,00
Экономия при брони: -23,49 грн
Подорожник
Чабаны, ул. Покровская, 24-А
185.1 км
ЗУБНАЯ ПАСТА ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ И ПОЛИРОВАНИЯ ЗУБОВ DEPURDENT 75 мл №1
Свисс-Трейд
Мед-сервис
Гатное, ул. Оптимистическая, 1
185.3 км
ЗУБНАЯ ПАСТА ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ И ПОЛИРОВАНИЯ ЗУБОВ DEPURDENT 75 мл №1
Свисс-Трейд
Подорожник
Мироновка, ул. Победы, 10
185.3 км
ЗУБНАЯ ПАСТА ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ И ПОЛИРОВАНИЯ ЗУБОВ DEPURDENT 75 мл №1
Свисс-Трейд
Мед-сервис
Чабаны, ул. Машиностроителей, 5-Д
185.4 км
ЗУБНАЯ ПАСТА ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ И ПОЛИРОВАНИЯ ЗУБОВ DEPURDENT 75 мл №1
Свисс-Трейд
Біла ромашка
Гатное, ул. Киевская, 2-В
185.4 км
ЗУБНАЯ ПАСТА ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ И ПОЛИРОВАНИЯ ЗУБОВ DEPURDENT 75 мл №1
Свисс-Трейд
783,00
Экономия при брони: -23,49 грн
Бажаемо здоровья
Чайки, ул. Лобановского, 28
185.8 км
ЗУБНАЯ ПАСТА ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ И ПОЛИРОВАНИЯ ЗУБОВ DEPURDENT 75 мл №1
Свисс-Трейд
Мед-сервис
Гатное, бульв. Приозерный, 6
185.9 км
ЗУБНАЯ ПАСТА ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ И ПОЛИРОВАНИЯ ЗУБОВ DEPURDENT 75 мл №1
Свисс-Трейд
Мед-сервис
Чайки, ул. Лобановского, 35
185.9 км
ЗУБНАЯ ПАСТА ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ И ПОЛИРОВАНИЯ ЗУБОВ DEPURDENT 75 мл №1
Свисс-Трейд
Аптека гормональных препаратов
Ходосовка, ул. Березовая, 2
186.2 км
ЗУБНАЯ ПАСТА ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ И ПОЛИРОВАНИЯ ЗУБОВ DEPURDENT 75 мл №1
Свисс-Трейд
Біла ромашка
Ходосовка, шоссе Обуховское-1, 16
186.3 км
ЗУБНАЯ ПАСТА ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ И ПОЛИРОВАНИЯ ЗУБОВ DEPURDENT 75 мл №1
Свисс-Трейд
783,00
Экономия при брони: -23,49 грн
Біла ромашка
Крюковщина, ул. Богуна Ивана, 2-А
186.5 км
ЗУБНАЯ ПАСТА ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ И ПОЛИРОВАНИЯ ЗУБОВ DEPURDENT 75 мл №1
Свисс-Трейд
783,00
Экономия при брони: -23,49 грн