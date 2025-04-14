Зубная паста Депурдент (Toothpaste Depurdent)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках в Харьков
Подорожник
Закрыто
Открывается через 26 мин
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
ЗУБНАЯ ПАСТА ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ И ПОЛИРОВАНИЯ ЗУБОВ DEPURDENT 75 мл №1
Свисс-Трейд
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 26 мин
Харьков, просп. Героев Харькова, 144-Ж
6.0 км
ЗУБНАЯ ПАСТА ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ И ПОЛИРОВАНИЯ ЗУБОВ DEPURDENT 75 мл №1
Свисс-Трейд
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается через 26 мин
Харьков, просп. Героев Харькова, 190/1
6.1 км
ЗУБНАЯ ПАСТА ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ И ПОЛИРОВАНИЯ ЗУБОВ DEPURDENT 75 мл №1
Свисс-Трейд
Подорожник
Закрыто
Открывается через 26 мин
Харьков, проезд Стадионный, 11
6.6 км
ЗУБНАЯ ПАСТА ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ И ПОЛИРОВАНИЯ ЗУБОВ DEPURDENT 75 мл №1
Свисс-Трейд
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 26 мин
Харьков, просп. Тракторостроителей, 160
9.0 км
ЗУБНАЯ ПАСТА ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ И ПОЛИРОВАНИЯ ЗУБОВ DEPURDENT 75 мл №1
Свисс-Трейд
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130.4 км
ЗУБНАЯ ПАСТА ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ И ПОЛИРОВАНИЯ ЗУБОВ DEPURDENT 75 мл №1
Свисс-Трейд
783,00
Экономия при брони: -23,49 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 26 мин
Сумы, ул. Вооруженных Сил Украины, 41-Б
142.5 км
ЗУБНАЯ ПАСТА ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ И ПОЛИРОВАНИЯ ЗУБОВ DEPURDENT 75 мл №1
Свисс-Трейд
Подорожник
Закрыто
Открывается через 26 мин
Сумы, ул. Воскресенская, 2
144.6 км
ЗУБНАЯ ПАСТА ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ И ПОЛИРОВАНИЯ ЗУБОВ DEPURDENT 75 мл №1
Свисс-Трейд
Подорожник
Закрыто
Открывается через 26 мин
Сумы, ул. Сумской терробороны, 59/4
148.9 км
ЗУБНАЯ ПАСТА ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ И ПОЛИРОВАНИЯ ЗУБОВ DEPURDENT 75 мл №1
Свисс-Трейд
Подорожник
Петропавловка, ул. Сечеславская, 76-А
170.5 км
ЗУБНАЯ ПАСТА ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ И ПОЛИРОВАНИЯ ЗУБОВ DEPURDENT 75 мл №1
Свисс-Трейд
Подорожник
Днепр, просп. Слобожанский, 89
185.2 км
ЗУБНАЯ ПАСТА ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ И ПОЛИРОВАНИЯ ЗУБОВ DEPURDENT 75 мл №1
Свисс-Трейд
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 26 мин
Миргород, ул. Данилы Апостола, 3
188.3 км
ЗУБНАЯ ПАСТА ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ И ПОЛИРОВАНИЯ ЗУБОВ DEPURDENT 75 мл №1
Свисс-Трейд
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 26 мин
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 2
190.5 км
ЗУБНАЯ ПАСТА ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ И ПОЛИРОВАНИЯ ЗУБОВ DEPURDENT 75 мл №1
Свисс-Трейд
Подорожник
Закрыто
Открывается через 26 мин
Днепр, ул. Набережная Победы, 1-Н
190.6 км
ЗУБНАЯ ПАСТА ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ И ПОЛИРОВАНИЯ ЗУБОВ DEPURDENT 75 мл №1
Свисс-Трейд
Подорожник
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 12
190.6 км
ЗУБНАЯ ПАСТА ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ И ПОЛИРОВАНИЯ ЗУБОВ DEPURDENT 75 мл №1
Свисс-Трейд
Подорожник
Закрыто
Открывается через 26 мин
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 68
190.7 км
ЗУБНАЯ ПАСТА ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ И ПОЛИРОВАНИЯ ЗУБОВ DEPURDENT 75 мл №1
Свисс-Трейд
Подорожник
Закрыто
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ЗУБНАЯ ПАСТА ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ И ПОЛИРОВАНИЯ ЗУБОВ DEPURDENT 75 мл №1
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