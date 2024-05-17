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Актрапид® HM раствор для инъекций 100 МЕ/мл флакон 10 мл, №1 - Запорожье (72062) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 56 аптеках
Народная аптека
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Закрыто
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: упаковка (2)
488,11 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (3)
494,58
Экономия: -36,17 грн
458,41 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (3)
489,57 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (6)
494,82 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (5)
517,44
Экономия: -22,71 грн
494,73 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
520,55
Экономия: -25,82 грн
494,73 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
519,37
Экономия: -30,37 грн
489,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (3)
516,25
Экономия: -21,52 грн
494,73 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (1)
494,83
Экономия: -36,42 грн
458,41 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 56-А
Всего: упаковка (6)
526,19
Экономия: -31,46 грн
494,73 грн
Народная аптека
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Закрыто
Запорожье, просп. Соборный, 88
Всего: упаковка (5)
490,11 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (4)
494,82 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
Всего: упаковка (2)
493,65
Экономия: -35,24 грн
458,41 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
Всего: упаковка (8)
494,82 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 25
Всего: упаковка (2)
494,77 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 25
Всего: упаковка (3)
494,82
Экономия: -36,41 грн
458,41 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 129-Б
Всего: упаковка (2)
514,49
Экономия: -21,59 грн
492,90 грн
Элитфарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (6)
492,92 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 171-А
Всего: упаковка (1)
518,38
Экономия: -23,65 грн
494,73 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Магистральная, 70-А
Всего: упаковка (6)
493,83 грн