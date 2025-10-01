Киев
Исландский мох и чабрец (Icelandic moss and thyme)
Днепр
(адрес не указан)
Доступно в 44 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
СИРОП МОХ ИСЛАНДСКИЙ И ЧАБРЕЦ сироп 100 мл №1
Лекраст
194,42
Экономия при брони:
-11,44 грн
182,98
грн
Забронировать
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
СИРОП МОХ ИСЛАНДСКИЙ И ЧАБРЕЦ сироп 100 мл №1
Лекраст
139,80
грн
Забрать 02.10 после 13:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
СИРОП МОХ ИСЛАНДСКИЙ И ЧАБРЕЦ сироп 100 мл №1
Лекраст
139,80
грн
Забрать 02.10 после 14:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
СИРОП МОХ ИСЛАНДСКИЙ И ЧАБРЕЦ сироп 100 мл №1
Лекраст
139,80
грн
Забрать 02.10 после 14:00
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
4.3 км
СИРОП МОХ ИСЛАНДСКИЙ И ЧАБРЕЦ сироп 100 мл №1
Лекраст
139,80
грн
Забрать 02.10 после 15:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Б
4.3 км
СИРОП МОХ ИСЛАНДСКИЙ И ЧАБРЕЦ сироп 100 мл №1
Лекраст
139,80
грн
Забрать 02.10 после 15:00
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пер. Парусный, 7
4.4 км
СИРОП МОХ ИСЛАНДСКИЙ И ЧАБРЕЦ сироп 100 мл №1
Лекраст
139,80
грн
Забрать 02.10 после 15:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Независимости, 29
4.5 км
СИРОП МОХ ИСЛАНДСКИЙ И ЧАБРЕЦ сироп 100 мл №1
Лекраст
139,80
грн
Забрать 02.10 после 16:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пер. Парусный, 12-Д
4.5 км
СИРОП МОХ ИСЛАНДСКИЙ И ЧАБРЕЦ сироп 100 мл №1
Лекраст
139,80
грн
Забрать 02.10 после 15:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 119-Д
4.6 км
СИРОП МОХ ИСЛАНДСКИЙ И ЧАБРЕЦ сироп 100 мл №1
Лекраст
139,80
грн
Забрать 02.10 после 15:00
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Пастера, 2
4.6 км
СИРОП МОХ ИСЛАНДСКИЙ И ЧАБРЕЦ сироп 100 мл №1
Лекраст
139,80
грн
Забрать 02.10 после 15:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 82
4.6 км
СИРОП МОХ ИСЛАНДСКИЙ И ЧАБРЕЦ сироп 100 мл №1
Лекраст
139,80
грн
Забрать 02.10 после 15:00
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Пастера, 2
4.6 км
СИРОП МОХ ИСЛАНДСКИЙ И ЧАБРЕЦ сироп 100 мл №1
Лекраст
193,21
Экономия при брони:
-11,12 грн
182,09
грн
Забронировать
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, пл. Старомостовая, 1
4.7 км
СИРОП МОХ ИСЛАНДСКИЙ И ЧАБРЕЦ сироп 100 мл №1
Лекраст
139,80
грн
Забрать 02.10 после 15:00
Аптека нц
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 10/12
4.9 км
СИРОП МОХ ИСЛАНДСКИЙ И ЧАБРЕЦ сироп 100 мл №1
Лекраст
139,80
грн
Забрать 02.10 после 14:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Независимости, 8
5.0 км
СИРОП МОХ ИСЛАНДСКИЙ И ЧАБРЕЦ сироп 100 мл №1
Лекраст
139,80
грн
Забрать 02.10 после 15:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рудницкого Степана, 1-Б
5.5 км
СИРОП МОХ ИСЛАНДСКИЙ И ЧАБРЕЦ сироп 100 мл №1
Лекраст
139,80
грн
Забрать 03.10 после 12:00
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рудницкого Степана, 1-Л
5.6 км
СИРОП МОХ ИСЛАНДСКИЙ И ЧАБРЕЦ сироп 100 мл №1
Лекраст
139,80
грн
Забрать 03.10 после 12:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 68
5.8 км
СИРОП МОХ ИСЛАНДСКИЙ И ЧАБРЕЦ сироп 100 мл №1
Лекраст
139,80
грн
Забрать 02.10 после 14:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Словацкого Юлиуша, 10
6.0 км
СИРОП МОХ ИСЛАНДСКИЙ И ЧАБРЕЦ сироп 100 мл №1
Лекраст
139,80
грн
Забрать 02.10 после 13:00
