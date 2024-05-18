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Бафазол ІС таблетки 10 мг блистер, №40 - Запорожье (769484) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 231 аптеке
Народная аптека
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Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (3)
276,00
Экономия: -56,00 грн
220,00 грн
Народная аптека
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Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: упаковка (2)
260,00
Экономия: -40,00 грн
220,00 грн
Народная аптека
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Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: упаковка (6)
290,00
Экономия: -70,00 грн
220,00 грн
Аптека оптовых цен
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Запорожье, ул. Седова, 1
Всего: упаковка (4)
253,56 грн
Аптека низких цен
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Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (7), блистер (1)
279,54
Экономия: -39,23 грн
240,31 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (5)
262,33
Экономия: -27,59 грн
234,74 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (2)
237,09 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
262,99
Экономия: -34,88 грн
228,11 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: таблетки (20)
260,00
Экономия: -40,00 грн
220,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (3), блистер (1)
254,46 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (4)
260,00
Экономия: -40,00 грн
220,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 148
Всего: упаковка (8), блистер (1)
292,60
Экономия: -64,60 грн
228,00 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (2)
256,99
Экономия: -28,88 грн
228,11 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: упаковка (2)
252,86 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (4)
261,46
Экономия: -26,62 грн
234,84 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: блистер (1)
249,00 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: таблетки (20)
237,08 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (1)
260,00
Экономия: -40,00 грн
220,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (2), блистер (1)
267,16
Экономия: -32,44 грн
234,72 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (5)
261,80
Экономия: -27,03 грн
234,77 грн