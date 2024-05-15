К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено

В других городах:

Аптека доброго дня Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Кременчуг, ул. Соборная, 21 Всего: упаковка (1) 436,80 грн Забронировать

1 социальна аптека Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Чернигов, ул. Независимости, 15 Всего: упаковка (1) 436,80 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Открыто Закроется через 49 мин График работы Киев, просп. Лобановского, 4-Д Всего: упаковка (1) 436,80 грн Забронировать

1 социальна аптека Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Тараща, ул. Шевченко Тараса, 35 Всего: упаковка (2) 436,80 грн Забронировать

1 социальна аптека Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Чуднов, ул. Житомирская, 14-А Всего: упаковка (1) 436,80 грн Забронировать