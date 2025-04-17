Ламинарии слоевища (морская капуста) (Thalli laminariae)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 73 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Ламинарии слоевища (морская капуста) слоевища 75 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
125,66
Экономия при брони: -8,82 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Ламинарии слоевища (морская капуста) слоевища 75 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Ламинарии слоевища (морская капуста) слоевища 75 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
154,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Ламинарии слоевища (морская капуста) слоевища 150 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
164,97
Экономия при брони: -33,23 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Ламинарии слоевища (морская капуста) слоевища 75 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Ламинарии слоевища (морская капуста) слоевища 75 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
154,90 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Ламинарии слоевища (морская капуста) слоевища 150 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
191,90
Экономия при брони: -55,90 грн
Ламинарии слоевища (морская капуста) слоевища 75 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
154,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Ламинарии слоевища (морская капуста) слоевища 75 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
123,51
Экономия при брони: -6,67 грн
Ламинарии слоевища (морская капуста) слоевища 150 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
172,31
Экономия при брони: -40,57 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 8 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Ламинарии слоевища (морская капуста) слоевища 75 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Ламинарии слоевища (морская капуста) слоевища 150 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
173,73
Экономия при брони: -41,99 грн
Ламинарии слоевища (морская капуста) слоевища 75 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
154,90 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Ламинарии слоевища (морская капуста) слоевища 75 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Ламинарии слоевища (морская капуста) слоевища 75 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
154,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Ламинарии слоевища (морская капуста) слоевища 150 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
169,47
Экономия при брони: -37,88 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Ламинарии слоевища (морская капуста) слоевища 150 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
162,18
Экономия при брони: -30,59 грн
Ламинарии слоевища (морская капуста) слоевища 75 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
154,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Ламинарии слоевища (морская капуста) слоевища 75 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
154,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Ламинарии слоевища (морская капуста) слоевища 150 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
173,92
Экономия при брони: -38,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Ламинарии слоевища (морская капуста) слоевища 150 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
168,67
Экономия при брони: -33,55 грн
Ламинарии слоевища (морская капуста) слоевища 75 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
154,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Ламинарии слоевища (морская капуста) слоевища 75 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
154,90 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Ламинарии слоевища (морская капуста) слоевища 150 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Ламинарии слоевища (морская капуста) слоевища 75 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
154,90 грн