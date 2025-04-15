Ламинарии слоевища (морская капуста) (Thalli laminariae)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 127 аптеках в Львов
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Ламинарии слоевища (морская капуста) слоевища 75 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
135,42
Экономия при брони: -25,51 грн
Ламинарии слоевища (морская капуста) слоевища 150 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
166,66
Экономия при брони: -33,96 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Ламинарии слоевища (морская капуста) слоевища 150 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
188,00
Экономия при брони: -48,20 грн
Ламинарии слоевища (морская капуста) слоевища 75 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
154,90 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Ламинарии слоевища (морская капуста) слоевища 75 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Swiss pharmacy
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Ламинарии слоевища (морская капуста) слоевища 75 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Ламинарии слоевища (морская капуста) слоевища 150 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
191,90
Экономия при брони: -52,10 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Ламинарии слоевища (морская капуста) слоевища 75 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
154,90 грн
Ламинарии слоевища (морская капуста) слоевища 150 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
172,54
Экономия при брони: -10,83 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Ламинарии слоевища (морская капуста) слоевища 75 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
145,45
Экономия при брони: -7,20 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Ламинарии слоевища (морская капуста) слоевища 150 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
182,40
Экономия при брони: -42,60 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Ламинарии слоевища (морская капуста) слоевища 150 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
191,90
Экономия при брони: -52,10 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Ламинарии слоевища (морская капуста) слоевища 150 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
188,00
Экономия при брони: -48,20 грн
D.s.
Львов, ул. Базарная, 11
0.8 км
Ламинарии слоевища (морская капуста) слоевища 150 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Ламинарии слоевища (морская капуста) слоевища 150 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
191,90
Экономия при брони: -52,10 грн
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Ламинарии слоевища (морская капуста) слоевища 150 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
182,80
Экономия при брони: -43,00 грн
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Ламинарии слоевища (морская капуста) слоевища 150 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
191,90
Экономия при брони: -52,10 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Ламинарии слоевища (морская капуста) слоевища 150 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
172,14
Экономия при брони: -39,34 грн
Ламинарии слоевища (морская капуста) слоевища 75 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
154,90 грн
Подорожник
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Ламинарии слоевища (морская капуста) слоевища 150 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
182,00
Экономия при брони: -42,20 грн
Подорожник
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Ламинарии слоевища (морская капуста) слоевища 150 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
191,90
Экономия при брони: -52,10 грн
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Ламинарии слоевища (морская капуста) слоевища 150 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
191,90
Экономия при брони: -52,10 грн
D.s.
Львов, ул. Галицкая, 19
1.0 км
Ламинарии слоевища (морская капуста) слоевища 150 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Ламинарии слоевища (морская капуста) слоевища 75 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
150,42
Экономия при брони: -8,27 грн
Ламинарии слоевища (морская капуста) слоевища 150 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
170,38
Экономия при брони: -8,62 грн