Ламинарии слоевища (морская капуста) (Thalli laminariae)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 175 аптеках в Харьков
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Ламинарии слоевища (морская капуста) слоевища 150 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Ламинарии слоевища (морская капуста) слоевища 150 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
168,88
Экономия при брони: -6,74 грн
Ламинарии слоевища (морская капуста) слоевища 75 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
168,80 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Ламинарии слоевища (морская капуста) слоевища 75 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Ламинарии слоевища (морская капуста) слоевища 75 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
155,91
Экономия при брони: -10,54 грн
Ламинарии слоевища (морская капуста) слоевища 150 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
188,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Ламинарии слоевища (морская капуста) слоевища 150 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
191,90
Экономия при брони: -44,40 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Ламинарии слоевища (морская капуста) слоевища 75 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Ламинарии слоевища (морская капуста) слоевища 75 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Ламинарии слоевища (морская капуста) слоевища 75 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
168,80 грн
Ламинарии слоевища (морская капуста) слоевища 150 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
188,00 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Ламинарии слоевища (морская капуста) слоевища 75 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Ламинарии слоевища (морская капуста) слоевища 75 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
168,80 грн
Ламинарии слоевища (морская капуста) слоевища 150 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
197,88
Экономия при брони: -11,59 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Ламинарии слоевища (морская капуста) слоевища 75 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
Ламинарии слоевища (морская капуста) слоевища 75 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Ламинарии слоевища (морская капуста) слоевища 75 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
144,71
Экономия при брони: -6,40 грн
Ламинарии слоевища (морская капуста) слоевища 150 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
167,41
Экономия при брони: -14,19 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Ламинарии слоевища (морская капуста) слоевища 150 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
169,57
Экономия при брони: -16,35 грн
Ламинарии слоевища (морская капуста) слоевища 75 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
168,80 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Ламинарии слоевища (морская капуста) слоевища 75 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
1.3 км
Ламинарии слоевища (морская капуста) слоевища 75 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Ламинарии слоевища (морская капуста) слоевища 75 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
168,80 грн
Ламинарии слоевища (морская капуста) слоевища 150 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
188,00 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 39
1.7 км
Ламинарии слоевища (морская капуста) слоевища 75 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
1.8 км
Ламинарии слоевища (морская капуста) слоевища 75 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Ламинарии слоевища (морская капуста) слоевища 75 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Ламинарии слоевища (морская капуста) слоевища 150 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"