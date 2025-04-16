Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 123 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается через 23 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Авапрост капсулы №30
Бовиос Фарм
537,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 23 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Авапрост капсулы №30
Бовиос Фарм
566,76
Экономия при брони: -86,07 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 23 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Авапрост капсулы №30
Бовиос Фарм
500,00
Экономия при брони: -21,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 23 мин
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Авапрост капсулы №30
Бовиос Фарм
563,40
Экономия при брони: -27,08 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 23 мин
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Авапрост капсулы №30
Бовиос Фарм
560,90
Экономия при брони: -80,86 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 23 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Авапрост капсулы №30
Бовиос Фарм
565,41
Экономия при брони: -28,87 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 23 мин
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Авапрост капсулы №30
Бовиос Фарм
564,55
Экономия при брони: -28,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 23 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Авапрост капсулы №30
Бовиос Фарм
568,70
Экономия при брони: -64,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 23 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Авапрост капсулы №30
Бовиос Фарм
559,74
Экономия при брони: -23,69 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 23 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Авапрост капсулы №30
Бовиос Фарм
558,92
Экономия при брони: -63,93 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 23 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Авапрост капсулы №30
Бовиос Фарм
537,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 23 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Авапрост капсулы №30
Бовиос Фарм
565,74
Экономия при брони: -70,75 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Авапрост капсулы №30
Бовиос Фарм
559,62
Экономия при брони: -64,63 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 23 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Авапрост капсулы №30
Бовиос Фарм
537,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 23 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Авапрост капсулы №30
Бовиос Фарм
561,71
Экономия при брони: -25,47 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 23 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Авапрост капсулы №30
Бовиос Фарм
500,00
Экономия при брони: -21,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 23 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Авапрост капсулы №30
Бовиос Фарм
537,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 23 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
Авапрост капсулы №30
Бовиос Фарм
559,78
Экономия при брони: -79,33 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 34
1.8 км
Авапрост капсулы №30
Бовиос Фарм
551,92
Экономия при брони: -71,18 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 23 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 38
1.8 км
Авапрост капсулы №30
Бовиос Фарм
500,00
Экономия при брони: -21,00 грн