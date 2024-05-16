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БИАЛЕ ACTIVE КАНАДСКИЙ ЙОГУРТ + ФРУКТООЛИГОСАХАРИДЫ капсулы 300 мг, №30 - Харьков (765661) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 33 аптеках
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Харьков, просп. Гагарина, 84
Всего: упаковка (1)
287,02 грн
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Харьков, ул. Отакара Яроша, 21
Всего: упаковка (1)
287,18 грн
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Харьков, просп. Гагарина, 167
Всего: упаковка (1)
372,93
Экономия: -46,42 грн
326,51 грн
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Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (2)
436,72
Экономия: -56,03 грн
380,69 грн
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Харьков, просп. Байрона, 23/1
Всего: упаковка (7)
443,79
Экономия: -61,13 грн
382,66 грн
Аптека копейка
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Харьков, ул. Лесопарковская, 2
Всего: упаковка (1)
325,89
Экономия: -25,15 грн
300,74 грн
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Харьков, просп. Героев Харькова, 144
Всего: упаковка (1)
427,68
Экономия: -49,29 грн
378,39 грн
Аптека копейка
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Харьков, просп. Героев Харькова, 190/1
Всего: упаковка (1)
443,67
Экономия: -60,37 грн
383,30 грн
Аптека твоей родини
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Харьков, ул. Золочевская, 27
Всего: упаковка (1)
323,40 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, шоссе Салтовское, 262-Б
Всего: упаковка (1)
423,51
Экономия: -41,36 грн
382,15 грн
Бажаемо здоровья
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Харьков, просп. Юбилейный, 89
Всего: упаковка (1)
287,02 грн
Аптека низких цен
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Харьков, просп. Героев Харькова, 256
Всего: упаковка (1)
433,68
Экономия: -54,22 грн
379,46 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 256
Всего: упаковка (1)
442,11
Экономия: -60,71 грн
381,40 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Александровский, 81
Всего: упаковка (1)
471,90
Экономия: -47,70 грн
424,20 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Алешина Архитектора, 5
Всего: упаковка (1)
288,50 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Алешина Архитектора, 19
Всего: упаковка (1)
561,20
Экономия: -137,00 грн
424,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Грицевца Сергея, 33-А
Всего: упаковка (1)
460,97
Экономия: -77,98 грн
382,99 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Грицевца Сергея, 35-В
Всего: упаковка (1)
444,49
Экономия: -65,40 грн
379,09 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, ул. Тарасенко Георгия, 39
Всего: упаковка (3)
401,00 грн
Магнолия
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Броненосца Потемкин, 1-Б
Всего: упаковка (2)
311,00 грн