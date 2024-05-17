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Анги Септ Др. Тайсс леденцы блистер со вкусом шалфея, №24 - Одесса (111918) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 49 аптеках
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
Всего: упаковка (1)
110,00 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 36
Всего: упаковка (1)
107,80 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, перек. Соборная / Садовая, 2/20
Всего: упаковка (1)
110,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 19:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 27
Всего: упаковка (2)
142,20
Экономия: -50,60 грн
91,60 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (2)
99,40 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (1)
99,94 грн
Аптека24
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Пушкинская, 83
Всего: упаковка (1)
108,40 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Большая Арнаутская / Канатная, 6/58
Всего: упаковка (1)
102,30 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 18:00
Одесса, ул. Канатная, 78
Всего: упаковка (1)
102,40 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, пер. Семафорный, 4
Всего: упаковка (2), блистер (1)
148,20
Экономия: -56,60 грн
91,60 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 86
Всего: упаковка (3)
92,70 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 19:00
Одесса, ул. Петрова Генерала, 46
Всего: упаковка (1)
102,30 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пироговская, 5
Всего: упаковка (2)
97,62 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 18:00
Одесса, ул. Лип Ивана и Юрия, 1
Всего: упаковка (1)
102,30 грн
Аптека enter
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Армейская, 8-Б
Всего: леденцы (12)
92,70 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, просп. Шевченко, 17
Всего: упаковка (1)
138,10
Экономия: -46,50 грн
91,60 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Петрова Генерала, 33
Всего: упаковка (1)
107,80 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 18:00
Одесса, ул. Петрова Генерала, 16
Всего: упаковка (1)
99,40 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Академическая, 16-Б
Всего: упаковка (2)
108,50 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 18:00
Одесса, ул. Космонавтов, 33
Всего: упаковка (1)
99,40 грн