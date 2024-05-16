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Анги Септ Др. Тайсс леденцы блистер со вкусом шалфея, №24 - Харьков (111918) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 24 аптеках
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 6
Всего: упаковка (4)
140,20
Экономия: -48,60 грн
91,60 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (4), блистер (1)
106,34 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-А
Всего: блистер (1)
129,70
Экономия: -38,10 грн
91,60 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
102,28 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 9
Всего: упаковка (2)
103,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 16
Всего: упаковка (1), блистер (1)
132,00
Экономия: -40,40 грн
91,60 грн
Аптека24
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 144
Всего: упаковка (1)
104,10 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 34
Всего: упаковка (1)
137,90
Экономия: -46,30 грн
91,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Юбилейный, 32/186
Всего: леденцы (12)
103,03
Экономия: -10,73 грн
92,30 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Балакирева, 8/1
Всего: упаковка (1)
96,36 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 144-Ж
Всего: упаковка (1)
106,44 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Гвардейцев-Широнинцев, 33
Всего: блистер (1)
103,36 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Золочевская, 19
Всего: блистер (1)
102,62 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Героев Труда, 20/321-А
Всего: блистер (1)
122,90
Экономия: -31,30 грн
91,60 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Китаенко, 8
Всего: блистер (1)
129,90
Экономия: -38,30 грн
91,60 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Байрона, 183
Всего: блистер (1)
122,90
Экономия: -31,30 грн
91,60 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 70-Б
Всего: упаковка (1)
114,80
Экономия: -23,20 грн
91,60 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 256
Всего: упаковка (2), блистер (1)
148,30
Экономия: -56,70 грн
91,60 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Бекетова, 21
Всего: упаковка (1)
104,54 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 274
Всего: упаковка (1), блистер (1)
129,90
Экономия: -38,30 грн
91,60 грн