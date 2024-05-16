Анги Септ Др. Тайсс леденцы блистер со вкусом шалфея, №24 - Харьков (111918) Лекарственный препарат - Цены
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Харьков, просп. Науки, 9
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Харьков, просп. Героев Харькова, 144-Ж
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Харьков, ул. Гвардейцев-Широнинцев, 33
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Харьков, ул. Золочевская, 19
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Харьков, ул. Героев Труда, 20/321-А
1 социальна аптека
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Харьков, ул. Китаенко, 8
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Харьков, просп. Байрона, 183
1 социальна аптека
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Харьков, просп. Победы, 70-Б
Аптека доброго дня
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Харьков, просп. Героев Харькова, 256
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Харьков, ул. Бекетова, 21
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Харьков, просп. Героев Харькова, 274