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Анги Септ Др. Тайсс леденцы блистер со вкусом шалфея, №24 - Днепр (Днепропетровск) (111918) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 69 аптеках
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (1)
98,80
Экономия: -5,69 грн
93,11 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 53-А
Всего: упаковка (1)
114,80
Экономия: -23,20 грн
91,60 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Коробова, 2
Всего: упаковка (3)
132,00
Экономия: -40,40 грн
91,60 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (3)
102,35
Экономия: -8,31 грн
94,04 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (2)
90,36
Экономия: -4,56 грн
85,80 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (2)
117,00
Экономия: -25,40 грн
91,60 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, пер. Парусный, 14-А
Всего: упаковка (1)
119,10
Экономия: -27,50 грн
91,60 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 10
Всего: упаковка (1)
99,89
Экономия: -4,69 грн
95,20 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Боброва, 1
Всего: упаковка (2), блистер (1)
92,53
Экономия: -4,68 грн
87,85 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Пастера, 6-А
Всего: упаковка (4)
117,00
Экономия: -25,40 грн
91,60 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Бандеры Степана, 2
Всего: упаковка (11)
119,10
Экономия: -27,50 грн
91,60 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Поля Александра, 59
Всего: упаковка (3)
131,80
Экономия: -40,20 грн
91,60 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 113
Всего: упаковка (3)
136,10
Экономия: -44,50 грн
91,60 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Поля Александра, 104-А
Всего: упаковка (2)
148,30
Экономия: -56,70 грн
91,60 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Поля Александра, 106
Всего: упаковка (1)
101,94
Экономия: -14,84 грн
87,10 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Независимости, 11
Всего: упаковка (4)
132,00
Экономия: -40,40 грн
91,60 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Леси Украинки, 19
Всего: упаковка (3), блистер (1)
125,70
Экономия: -34,10 грн
91,60 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Новокрымская, 4
Всего: упаковка (2), блистер (1)
96,79
Экономия: -3,89 грн
92,90 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, шоссе Донецкое, 3
Всего: леденцы (12)
91,89
Экономия: -3,59 грн
88,30 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, шоссе Донецкое, 12-Б
Всего: упаковка (7), блистер (1)
112,90
Экономия: -21,30 грн
91,60 грн