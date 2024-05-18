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Березы почки почки 20 г пачка с внутренним пакетом, №1 - Запорожье (68689) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 105 аптеках
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Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (3)
77,77
Экономия: -13,54 грн
64,23 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
73,94
Экономия: -7,67 грн
66,27 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (2)
67,82 грн
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Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (2)
76,14
Экономия: -9,02 грн
67,12 грн
Мед-сервис
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Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (2)
67,82 грн
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Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
75,20
Экономия: -9,10 грн
66,10 грн
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Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (2)
73,66
Экономия: -7,94 грн
65,72 грн
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Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (2)
71,65
Экономия: -11,08 грн
60,57 грн
Аптека копейка
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Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (2)
57,25
Экономия: -2,15 грн
55,10 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (2)
76,45
Экономия: -11,98 грн
64,47 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (1)
78,14
Экономия: -11,91 грн
66,23 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
Всего: упаковка (3)
74,65
Экономия: -10,18 грн
64,47 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Школьная, 13
Всего: упаковка (2)
76,24
Экономия: -10,24 грн
66,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 9-А
Всего: упаковка (1)
78,60
Экономия: -12,24 грн
66,36 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 153
Всего: упаковка (4)
80,71
Экономия: -11,14 грн
69,57 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (1)
71,92
Экономия: -5,98 грн
65,94 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (2)
72,94
Экономия: -6,67 грн
66,27 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Соборный / Крепостная, 81/49
Всего: упаковка (2)
73,74
Экономия: -10,16 грн
63,58 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 5
Всего: упаковка (2)
74,23
Экономия: -10,94 грн
63,29 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 56-А
Всего: упаковка (1)
78,60
Экономия: -9,88 грн
68,72 грн