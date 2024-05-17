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Березы почки почки 20 г пачка с внутренним пакетом, №1 - Львов (68689) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 113 аптеках
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
51,25 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (2)
72,25
Экономия: -6,22 грн
66,03 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (1)
62,69 грн
Swiss pharmacy
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Дорошенко, 8
Всего: упаковка (2)
74,60 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (2)
55,72
Экономия: -2,73 грн
52,99 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (2)
76,63
Экономия: -10,73 грн
65,90 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Городоцкая, 3
Всего: упаковка (1)
86,50 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Базарная, 11
Всего: упаковка (1)
86,50 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: упаковка (1)
54,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (3)
72,67
Экономия: -6,94 грн
65,73 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Михновских, 31-А
Всего: упаковка (1)
62,67 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Галицкая, 19
Всего: упаковка (1)
86,50 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, просп. Шевченко Тараса, 22
Всего: упаковка (1)
49,10 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 1
Всего: упаковка (1)
86,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (3)
71,60
Экономия: -5,64 грн
65,96 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Городоцкая, 141/143
Всего: упаковка (1)
67,82 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 47
Всего: упаковка (1)
55,33 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Франко Ивана, 7
Всего: упаковка (2)
63,83 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Зеленая, 1
Всего: упаковка (1)
76,20
Экономия: -9,96 грн
66,24 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Львов, ул. Городоцкая, 159
Всего: упаковка (2)
67,80 грн