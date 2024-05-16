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Березы почки почки 20 г пачка с внутренним пакетом, №1 - Харьков (68689) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 85 аптеках
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
Всего: упаковка (2)
63,83 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (1)
74,67
Экономия: -8,45 грн
66,22 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 34 мин
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (3)
69,97
Экономия: -7,95 грн
62,02 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 34 мин
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (1)
77,54
Экономия: -11,68 грн
65,86 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
Всего: упаковка (2)
74,57
Экономия: -8,03 грн
66,54 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 69
Всего: упаковка (2)
63,83 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 82
Всего: упаковка (2)
72,67
Экономия: -6,47 грн
66,20 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 84
Всего: упаковка (2)
67,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 04 мин
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
Всего: упаковка (2)
74,93
Экономия: -8,64 грн
66,29 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
Всего: упаковка (1)
79,97
Экономия: -13,86 грн
66,11 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (1)
73,30
Экономия: -7,01 грн
66,29 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
Всего: упаковка (1)
74,72
Экономия: -8,50 грн
66,22 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 123
Всего: упаковка (1)
58,20 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Отакара Яроша, 21
Всего: упаковка (1)
63,83 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (1)
71,58
Экономия: -5,80 грн
65,78 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (2)
71,21 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (1)
72,29
Экономия: -6,94 грн
65,35 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 34 мин
Харьков, просп. Гагарина, 167
Всего: упаковка (3)
67,15
Экономия: -10,15 грн
57,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (1)
77,38
Экономия: -11,10 грн
66,28 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Деревянко, 56
Всего: упаковка (1)
78,56
Экономия: -12,45 грн
66,11 грн