Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТУЮ СИСТЕМУМОЧЕГОННЫЕ ПРЕПАРАТЫНЕТИАЗИДНЫЕ ДИУРЕТИКИ С УМЕРЕННО ВЫРАЖЕННОЙ АКТИВНОСТЬЮПрочие нетиазидные диуретики с умеренно выраженной активностьюПрочие диуретики, в том числе растительные препараты с диуретическим эффектомБерезы почкиЦены в аптеках

Березы почки почки 10 г пачка с внутренним пакетом, №1 - Одесса (138766) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках
Аптека tas
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Успенская / Ришельевская, 44/33
Всего: упаковка (2)
35,75 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 86
Всего: упаковка (2)
35,75 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Малиновского Маршала, 18
Всего: упаковка (2)
39,33 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Генуэзская, 3-Б
Всего: упаковка (2)
37,54 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Палия Семена, 82
Всего: упаковка (2)
33,65 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, бульв. Десантный, 1
Всего: упаковка (2)
39,33 грн
В других городах:
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Южное, ул. Химиков, 27-Г
Всего: упаковка (1)
39,33 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Николаев, просп. Богоявленский, 340
Всего: упаковка (4)
35,75 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Николаев, просп. Богоявленский, 312
Всего: упаковка (2)
35,75 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Николаев, просп. Центральный, 23/5
Всего: упаковка (2)
35,75 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Николаев, ул. Сенная, 35/1
Всего: упаковка (2)
35,75 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Николаев, просп. Центральный, 147/4
Всего: упаковка (2)
35,75 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Николаев, просп. Центральный, 158-А
Всего: упаковка (2)
35,75 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Николаев, просп. Богоявленский, 41
Всего: упаковка (3)
35,75 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Николаев, просп. Мира, 1/1
Всего: упаковка (1)
39,33 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Николаев, просп. Героев Украины, 77/1
Всего: упаковка (2)
35,75 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Николаев, ул. Троицкая, 238-Г
Всего: упаковка (1)
35,75 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Вознесенск, ул. Центральная, 9
Всего: упаковка (3)
35,75 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Южноукраинск, просп. Независимости, 23
Всего: упаковка (1)
37,54 грн
Городская семейная аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Подольск, просп. Победы, 11/37
Всего: упаковка (2)
35,75 грн