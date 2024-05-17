Березы почки почки 10 г пачка с внутренним пакетом, №1 - Львов (138766) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 3 аптеках
Swiss pharmacy
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Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Дорошенко, 8
Мед-сервис
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Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Городоцкая, 141/143
В других городах:
Мед-сервис
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Пасечная, 84-А
Мед-сервис
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 09:00
Дрогобыч, пл. Рынок, 27
Мед-сервис
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Почаев, пл. Шевченко Тараса, 3-Г
Мед-сервис
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Всего: упаковка (3)
Открыто Закроется в 23:00
Ивано-Франковск, ул. Троллейбусная, 1
Аптека
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Всего: упаковка (2)
Открыто Круглосуточно
Ивано-Франковск, ул. Ленкавского, 34
Мед-сервис
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Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Стуса Василия, 13-А
Мед-сервис
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 10
Городская семейная аптека
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Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 07:30
Ивано-Франковск, ул. Привокзальная, 9
Мед-сервис
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Всего: упаковка (3)
Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, пл. Победы, 4-Б
Мед-сервис
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, ул. Липинского, 7
Мед-сервис
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Дубно, ул. Сурмичи, 101
Мед-сервис
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Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Надворная, пл. Шевченко Тараса, 18-А
Мед-сервис
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Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Поляна, ул. Горная, 16-А
Мед-сервис
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Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Чортков, ул. Бандеры Степана, 11
Мед-сервис
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Всего: упаковка (6)
Закрыто Открывается в 08:00
Чортков, ул. Шевченко Тараса, 14
Мед-сервис
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Всего: упаковка (3)
Закрыто Открывается в 08:00
Свалява, ул. Главная, 76/15
Мед-сервис
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Всего: упаковка (3)
Закрыто Открывается в 08:00
Коломыя, ул. Вильде, 2
Экономная аптека
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Соборная, 19/21