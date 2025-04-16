Успокоительный сбор № 2 (седативный) (Species sedativae № 2)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 83 аптеках в Запорожье
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Успокоительный сбор № 2 (седативный) сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Успокоительный сбор № 2 (седативный) сбор пачка 60 г №1
ЗАО "Лектравы"
100,00
Экономия при брони: -9,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Успокоительный сбор № 2 (седативный) сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Успокоительный сбор № 2 (седативный) сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
98,30
Экономия при брони: -32,50 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Успокоительный сбор № 2 (седативный) сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Успокоительный сбор № 2 (седативный) сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
89,11
Экономия при брони: -4,30 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Успокоительный сбор № 2 (седативный) сбор пачка 60 г №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
Успокоительный сбор № 2 (седативный) сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
88,02
Экономия при брони: -3,22 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
3.2 км
Успокоительный сбор № 2 (седативный) сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
3.4 км
Успокоительный сбор № 2 (седативный) сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
94,10
Экономия при брони: -4,17 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
3.4 км
Успокоительный сбор № 2 (седативный) сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
3.4 км
Успокоительный сбор № 2 (седативный) сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
82,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Успокоительный сбор № 2 (седативный) сбор пачка 60 г №1
ЗАО "Лектравы"
96,00
Экономия при брони: -5,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Соборный / Крепостная, 81/49
3.4 км
Успокоительный сбор № 2 (седативный) сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Успокоительный сбор № 2 (седативный) сбор пачка 60 г №1
ЗАО "Лектравы"
96,12
Экономия при брони: -4,39 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 5
3.5 км
Успокоительный сбор № 2 (седативный) сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
93,56
Экономия при брони: -3,63 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
3.7 км
Успокоительный сбор № 2 (седативный) сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Глазунова / Павлокичкасская, 11/16
3.7 км
Успокоительный сбор № 2 (седативный) сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
94,26
Экономия при брони: -4,27 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
3.7 км
Успокоительный сбор № 2 (седативный) сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Крепостная, 42/10
3.8 км
Успокоительный сбор № 2 (седативный) сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Успокоительный сбор № 2 (седативный) сбор пачка 60 г №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Соборный, 51
3.9 км
Успокоительный сбор № 2 (седативный) сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 51
3.9 км
Успокоительный сбор № 2 (седативный) сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"