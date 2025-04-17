Успокоительный сбор № 2 (седативный) (Species sedativae № 2)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 38 аптеках в Винница
Аптека копейка
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Успокоительный сбор № 2 (седативный) сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека оптовых цен
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Успокоительный сбор № 2 (седативный) сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Успокоительный сбор № 2 (седативный) сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
88,34
Экономия при брони: -30,53 грн
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Успокоительный сбор № 2 (седативный) сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Успокоительный сбор № 2 (седативный) сбор пачка 60 г №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Успокоительный сбор № 2 (седативный) сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Успокоительный сбор № 2 (седативный) сбор пачка 60 г №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека копейка
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Успокоительный сбор № 2 (седативный) сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Успокоительный сбор № 2 (седативный) сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
88,94
Экономия при брони: -9,15 грн
Аптека копейка
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Успокоительный сбор № 2 (седативный) сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека оптовых цен
Винница, пл. Привокзальная, -
1.1 км
Успокоительный сбор № 2 (седативный) сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Успокоительный сбор № 2 (седативный) сбор пачка 60 г №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Винница, ул. Соборная, 35
1.6 км
Успокоительный сбор № 2 (седативный) сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека копейка
Винница, ул. Киевская, 62
1.7 км
Успокоительный сбор № 2 (седативный) сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
89,74
Экономия при брони: -5,01 грн
Аптека бам
Винница, ул. Нарбута Георгия, 3
2.1 км
Успокоительный сбор № 2 (седативный) сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
90,10
Экономия при брони: -24,00 грн
Аптека оптовых цен
Винница, ул. Киевская, 74
2.2 км
Успокоительный сбор № 2 (седативный) сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Бажаемо здоровья
Винница, ул. Васильковая, 9
2.2 км
Успокоительный сбор № 2 (седативный) сбор пачка 60 г №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека копейка
Винница, ул. Киевская, 112-А
2.8 км
Успокоительный сбор № 2 (седативный) сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Винница, ул. Пирогова, 6
2.9 км
Успокоительный сбор № 2 (седативный) сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека оптовых цен
Винница, пер. Лукьяненко Левка, 2
3.1 км
Успокоительный сбор № 2 (седативный) сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Бажаемо здоровья
Винница, ул. Князей Кориатовичей, 181-А
3.2 км
Успокоительный сбор № 2 (седативный) сбор пачка 60 г №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека оптовых цен
Винница, ул. Скалецкого, 35
3.5 км
Успокоительный сбор № 2 (седативный) сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Успокоительный сбор № 2 (седативный) сбор пачка 60 г №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека низкие цены №1
Винница, ул. Пирогова, 49
3.6 км
Успокоительный сбор № 2 (седативный) сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"