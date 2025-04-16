Успокоительный сбор № 2 (седативный) (Species sedativae № 2)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 53 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Успокоительный сбор № 2 (седативный) сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
86,82
Экономия при брони: -5,93 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Успокоительный сбор № 2 (седативный) сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
88,60
Экономия при брони: -9,43 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Успокоительный сбор № 2 (седативный) сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Успокоительный сбор № 2 (седативный) сбор пачка 60 г №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Успокоительный сбор № 2 (седативный) сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Успокоительный сбор № 2 (седативный) сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Успокоительный сбор № 2 (седативный) сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Успокоительный сбор № 2 (седативный) сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
83,60
Экономия при брони: -18,00 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Успокоительный сбор № 2 (седативный) сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Успокоительный сбор № 2 (седативный) сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Успокоительный сбор № 2 (седативный) сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Успокоительный сбор № 2 (седативный) сбор пачка 60 г №1
ЗАО "Лектравы"
Фармакопейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Успокоительный сбор № 2 (седативный) сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Успокоительный сбор № 2 (седативный) сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
Успокоительный сбор № 2 (седативный) сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Медпрепараты
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Покровского Андрея, 31
3.6 км
Успокоительный сбор № 2 (седативный) сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 27/11
3.6 км
Успокоительный сбор № 2 (седативный) сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
83,20
Экономия при брони: -17,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, просп. Центральный, 23
3.7 км
Успокоительный сбор № 2 (седативный) сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
86,61
Экономия при брони: -26,89 грн
Фармакопейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 23/12
3.7 км
Успокоительный сбор № 2 (седативный) сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 37-А
3.7 км
Успокоительный сбор № 2 (седативный) сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 26-Д
3.7 км
Успокоительный сбор № 2 (седативный) сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
89,41
Экономия при брони: -29,69 грн