Успокоительный сбор № 2 (седативный) (Species sedativae № 2)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 63 аптеках в Львов
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Успокоительный сбор № 2 (седативный) сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
98,30
Экономия при брони: -29,50 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Успокоительный сбор № 2 (седативный) сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
87,32
Экономия при брони: -22,52 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Успокоительный сбор № 2 (седативный) сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
100,30
Экономия при брони: -31,50 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Успокоительный сбор № 2 (седативный) сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
92,10
Экономия при брони: -23,30 грн
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Успокоительный сбор № 2 (седативный) сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
90,20
Экономия при брони: -21,40 грн
Подорожник
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Успокоительный сбор № 2 (седативный) сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
98,30
Экономия при брони: -29,50 грн
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Успокоительный сбор № 2 (седативный) сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
90,20
Экономия при брони: -21,40 грн
Аптека бам
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Успокоительный сбор № 2 (седативный) сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
83,60
Экономия при брони: -14,80 грн
Успокоительный сбор № 2 (седативный) сбор пачка 60 г №1
ЗАО "Лектравы"
107,90
Экономия при брони: -27,90 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Успокоительный сбор № 2 (седативный) сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Успокоительный сбор № 2 (седативный) сбор пачка 60 г №1
ЗАО "Лектравы"
96,06
Экономия при брони: -16,22 грн
Подорожник
Львов, пл. Соборная, 17
1.1 км
Успокоительный сбор № 2 (седативный) сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
98,30
Экономия при брони: -29,50 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Федьковича, 21
1.2 км
Успокоительный сбор № 2 (седативный) сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
80,76
Экономия при брони: -15,99 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
Успокоительный сбор № 2 (седативный) сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
87,58
Экономия при брони: -10,26 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Зеленая, 7/7
1.4 км
Успокоительный сбор № 2 (седативный) сбор пачка 60 г №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Львов, ул. Франко Ивана, 84
1.5 км
Успокоительный сбор № 2 (седативный) сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
87,09
Экономия при брони: -4,21 грн
Успокоительный сбор № 2 (седативный) сбор пачка 60 г №1
ЗАО "Лектравы"
100,62
Экономия при брони: -4,73 грн
Подорожник
Львов, ул. Железнодорожная, 7
1.6 км
Успокоительный сбор № 2 (седативный) сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
98,30
Экономия при брони: -29,50 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Гайдамацкая, 18
1.8 км
Успокоительный сбор № 2 (седативный) сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Львов, ул. Левицкого Кости, 41
1.8 км
Успокоительный сбор № 2 (седативный) сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Здорова родина
Львов, ул. Химическая, 4
1.8 км
Успокоительный сбор № 2 (седативный) сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Подорожник
Львов, ул. Героев УПА, 73
2.0 км
Успокоительный сбор № 2 (седативный) сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
100,30
Экономия при брони: -31,50 грн
Біла ромашка
Львов, ул. Антоновича, 122
2.2 км
Успокоительный сбор № 2 (седативный) сбор пачка 60 г №1
ЗАО "Лектравы"
87,76
Экономия при брони: -2,63 грн
Успокоительный сбор № 2 (седативный) сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
90,16
Экономия при брони: -2,70 грн