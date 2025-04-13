Успокоительный сбор № 2 (седативный) (Species sedativae № 2)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 350 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Успокоительный сбор № 2 (седативный) сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Успокоительный сбор № 2 (седативный) сбор пачка 60 г №1
ЗАО "Лектравы"
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Успокоительный сбор № 2 (седативный) сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
100,30
Экономия при брони: -28,00 грн
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Успокоительный сбор № 2 (седативный) сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Успокоительный сбор № 2 (седативный) сбор пачка 60 г №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Успокоительный сбор № 2 (седативный) сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Успокоительный сбор № 2 (седативный) сбор пачка 60 г №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Успокоительный сбор № 2 (седативный) сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Успокоительный сбор № 2 (седативный) сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Успокоительный сбор № 2 (седативный) сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
91,50
Экономия при брони: -4,16 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Успокоительный сбор № 2 (седативный) сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Біла ромашка
Киев, пл. Спортивная, 1-А
1.4 км
Успокоительный сбор № 2 (седативный) сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
95,85
Экономия при брони: -2,88 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Успокоительный сбор № 2 (седативный) сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Успокоительный сбор № 2 (седативный) сбор пачка 60 г №1
ЗАО "Лектравы"
107,09
Экономия при брони: -3,14 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Успокоительный сбор № 2 (седативный) сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
81,35
Экономия при брони: -3,52 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Успокоительный сбор № 2 (седативный) сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Подорожник
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Успокоительный сбор № 2 (седативный) сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
98,30
Экономия при брони: -26,00 грн
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Успокоительный сбор № 2 (седативный) сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
1.9 км
Успокоительный сбор № 2 (седативный) сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
90,69
Экономия при брони: -3,40 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Нижний Вал, 23
1.9 км
Успокоительный сбор № 2 (седативный) сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
87,91
Экономия при брони: -11,08 грн
Біла ромашка
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 37/41
1.9 км
Успокоительный сбор № 2 (седативный) сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
90,20
Экономия при брони: -2,71 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Саксаганского, 117
2.0 км
Успокоительный сбор № 2 (седативный) сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Киев, ул. Константиновская, 25
2.1 км
Успокоительный сбор № 2 (седативный) сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
83,40
Экономия при брони: -6,57 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Бульварно-Кудрявская / Дмитриевская, 51/16
2.1 км
Успокоительный сбор № 2 (седативный) сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"