Успокоительный сбор № 2 (седативный) (Species sedativae № 2)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 29 аптеках в Чернигов
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Успокоительный сбор № 2 (седативный) сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
95,59
Экономия при брони: -2,87 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Успокоительный сбор № 2 (седативный) сбор пачка 60 г №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Успокоительный сбор № 2 (седативный) сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
88,47
Экономия при брони: -12,90 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Успокоительный сбор № 2 (седативный) сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Успокоительный сбор № 2 (седативный) сбор пачка 60 г №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 36 мин
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Успокоительный сбор № 2 (седативный) сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Успокоительный сбор № 2 (седативный) сбор пачка 60 г №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Успокоительный сбор № 2 (седативный) сбор пачка 60 г №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Успокоительный сбор № 2 (седативный) сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Успокоительный сбор № 2 (седативный) сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
90,47
Экономия при брони: -5,61 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Успокоительный сбор № 2 (седативный) сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека оптовых цен
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 11
0.8 км
Успокоительный сбор № 2 (седативный) сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека копейка
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Успокоительный сбор № 2 (седативный) сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 54
1.1 км
Успокоительный сбор № 2 (седативный) сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Успокоительный сбор № 2 (седативный) сбор пачка 60 г №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Успокоительный сбор № 2 (седативный) сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
85,51
Экономия при брони: -20,03 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 14
1.6 км
Успокоительный сбор № 2 (седативный) сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
98,30
Экономия при брони: -34,40 грн
Успокоительный сбор № 2 (седативный) сбор пачка 60 г №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 13
1.7 км
Успокоительный сбор № 2 (седативный) сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Подорожник
Чернигов, ул. Шевченко, 51
1.8 км
Успокоительный сбор № 2 (седативный) сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
90,10
Экономия при брони: -26,20 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Казацкая, 3-А
1.9 км
Успокоительный сбор № 2 (седативный) сбор пачка 60 г №1
ЗАО "Лектравы"
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 161
2.2 км
Успокоительный сбор № 2 (седативный) сбор пачка 60 г №1
ЗАО "Лектравы"