Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 172 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Левасепт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
291,60 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Левасепт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
305,20
Экономия при брони: -39,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Левасепт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
302,58
Экономия при брони: -38,04 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Левасепт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
306,11
Экономия при брони: -13,91 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Левасепт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
290,90
Экономия при брони: -1,30 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Левасепт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
289,00
Экономия при брони: -23,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Левасепт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Левасепт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
289,00
Экономия при брони: -31,00 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Левасепт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
294,20
Экономия при брони: -4,60 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Левасепт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Левасепт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
299,22
Экономия при брони: -10,01 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Левасепт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
291,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Левасепт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
303,64
Экономия при брони: -24,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Левасепт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
291,60 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 05:00
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Левасепт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
291,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Левасепт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
303,87
Экономия при брони: -39,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Левасепт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
282,81
Экономия при брони: -18,35 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Левасепт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
291,60 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Левасепт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
291,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
Левасепт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
303,40
Экономия при брони: -39,12 грн