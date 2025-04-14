Одесса (адрес не указан)
Доступно в 169 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Левасепт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Левасепт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Левасепт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
304,56
Экономия при брони: -14,03 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
2.0 км
Левасепт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Левасепт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
303,21
Экономия при брони: -13,22 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
2.6 км
Левасепт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Левасепт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
307,08
Экономия при брони: -37,16 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Левасепт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Левасепт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
303,99
Экономия при брони: -28,20 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Левасепт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
291,60 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Левасепт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
Аптека нц
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Левасепт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
291,60 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Левасепт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
303,94
Экономия при брони: -14,00 грн
Аптека акс социальная
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Левасепт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Левасепт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
306,00
Экономия при брони: -37,61 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Левасепт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
293,30
Экономия при брони: -6,20 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пастера, 36
3.0 км
Левасепт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Левасепт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
295,79
Экономия при брони: -15,20 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Левасепт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
301,60
Экономия при брони: -35,16 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Левасепт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED