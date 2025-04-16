Николаев (адрес не указан)
Доступно в 96 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 44 мин
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Левасепт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
286,21
Экономия при брони: -25,01 грн
Аптека
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
2.7 км
Левасепт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Левасепт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
291,60 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Левасепт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
309,06
Экономия при брони: -26,15 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Левасепт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Левасепт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Левасепт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Левасепт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
291,60 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Левасепт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
300,83
Экономия при брони: -41,70 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Левасепт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
276,60
Экономия при брони: -17,47 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Левасепт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
293,50
Экономия при брони: -8,70 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Левасепт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Левасепт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
291,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 14 мин
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Левасепт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
291,60 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется через 14 мин
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Левасепт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
300,84
Экономия при брони: -31,16 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Левасепт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 44 мин
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Левасепт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
283,14
Экономия при брони: -14,91 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Левасепт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
278,90
Экономия при брони: -10,29 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Левасепт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Левасепт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED