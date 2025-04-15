Львов (адрес не указан)
Доступно в 119 аптеках в Львов
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Левасепт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
291,60 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Левасепт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
291,60 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Левасепт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
293,00
Экономия при брони: -5,80 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Левасепт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
297,90
Экономия при брони: -16,46 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Левасепт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
291,60 грн
D.s.
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Левасепт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Левасепт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Левасепт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
293,50
Экономия при брони: -6,30 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Левасепт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
294,10
Экономия при брони: -6,90 грн
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Левасепт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
289,90
Экономия при брони: -2,70 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Левасепт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
307,22
Экономия при брони: -25,70 грн
Подорожник
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Левасепт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Левасепт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
290,90
Экономия при брони: -3,70 грн
Аптека бам
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Левасепт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
290,90
Экономия при брони: -3,70 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Левасепт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
301,05
Экономия при брони: -24,73 грн
Аптека бам
Львов, пл. Июльская, 10
1.2 км
Левасепт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
Аптека низких цен
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
Левасепт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
291,60 грн
Подорожник
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
Левасепт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
294,10
Экономия при брони: -6,90 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Франко Ивана, 84
1.5 км
Левасепт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
291,60 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Гайдамацкая, 18
1.8 км
Левасепт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
291,60 грн