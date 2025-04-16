Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 133 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается через 25 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Левасепт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
293,30
Экономия при брони: -4,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 25 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Левасепт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
307,19
Экономия при брони: -44,76 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 25 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Левасепт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
289,00
Экономия при брони: -25,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 25 мин
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Левасепт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
306,06
Экономия при брони: -14,71 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 25 мин
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Левасепт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 25 мин
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Левасепт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
304,21
Экономия при брони: -42,43 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 25 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Левасепт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
307,71
Экономия при брони: -17,60 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 25 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Левасепт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 25 мин
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Левасепт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
305,17
Экономия при брони: -15,06 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 25 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Левасепт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
291,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 25 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Левасепт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
302,93
Экономия при брони: -12,82 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 25 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Левасепт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 25 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Левасепт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
305,13
Экономия при брони: -15,52 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 25 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Левасепт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
291,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 25 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Левасепт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
305,56
Экономия при брони: -15,68 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Левасепт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
304,47
Экономия при брони: -14,86 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 25 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Левасепт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
292,80
Экономия при брони: -3,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 25 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Левасепт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
305,61
Экономия при брони: -15,84 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 25 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Левасепт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
289,00
Экономия при брони: -52,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 25 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Левасепт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
291,60 грн