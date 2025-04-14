Харьков (адрес не указан)
Доступно в 284 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Левасепт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Левасепт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Левасепт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Левасепт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
297,87
Экономия при брони: -31,52 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Левасепт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
312,73
Экономия при брони: -30,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Левасепт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Левасепт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Левасепт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Левасепт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Левасепт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Левасепт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
291,60 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Левасепт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Левасепт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Левасепт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
310,96
Экономия при брони: -37,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Левасепт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
305,52
Экономия при брони: -14,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Левасепт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
291,60 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Левасепт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Левасепт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Левасепт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Левасепт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
293,50
Экономия при брони: -4,60 грн