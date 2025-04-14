Днепр (адрес не указан)
Доступно в 199 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Левасепт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
312,69
Экономия при брони: -33,93 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Левасепт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
291,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Левасепт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
291,60 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Левасепт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Левасепт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
293,50
Экономия при брони: -8,00 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Левасепт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
291,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Левасепт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
311,21
Экономия при брони: -18,99 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Левасепт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
289,90
Экономия при брони: -4,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Левасепт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
291,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Левасепт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
291,60 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Левасепт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
291,60 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Левасепт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
301,26
Экономия при брони: -22,81 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Левасепт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
294,68
Экономия при брони: -16,23 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Левасепт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
300,58
Экономия при брони: -9,63 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Левасепт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
291,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Левасепт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
291,60 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 4/6
3.7 км
Левасепт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Левасепт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
303,76
Экономия при брони: -14,11 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 10-А
3.8 км
Левасепт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
Левасепт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
291,60 грн