Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 53 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Левасепт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
291,10 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Левасепт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Левасепт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
288,50
Экономия при брони: -0,40 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Левасепт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
290,90
Экономия при брони: -2,80 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Левасепт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
312,31
Экономия при брони: -40,84 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Левасепт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
291,10 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 37 мин
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Левасепт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
306,41
Экономия при брони: -16,36 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Левасепт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Левасепт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
291,10 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Левасепт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
291,10 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Левасепт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
291,10 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Левасепт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
291,10 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Левасепт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
291,10 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Левасепт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
303,58
Экономия при брони: -12,66 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Левасепт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
291,10 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Левасепт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Левасепт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
302,32
Экономия при брони: -18,57 грн
Аптека копейка
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Левасепт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
291,10 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 54
1.1 км
Левасепт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
288,56
Экономия при брони: -10,19 грн
Ощад аптека
Чернигов, ул. Шевченко, 27
1.2 км
Левасепт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
294,20
Экономия при брони: -6,10 грн