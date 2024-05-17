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АНТГЕЛИОС АНТИВОЗРАСТНОЕ СОЛНЦЕЗАЩИТНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ЛИЦА ПРОТИВ МОРЩИН И ПИГМЕНТАЦИИ SPF50 "La Roche-Posay" SPF-50 50 мл для чувствительной кожи - Одесса (780588) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 59 аптеках
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Воробьева Академика, 5-Г
Всего: упаковка (2)
882,80 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (1)
1073,99
Экономия: -173,93 грн
900,06 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (1)
1099,05
Экономия: -146,41 грн
952,64 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: упаковка (1)
1062,14
Экономия: -82,69 грн
979,45 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
Всего: упаковка (1)
998,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (1)
1087,09
Экономия: -75,68 грн
1011,41 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Жуковского, 42/46
Всего: упаковка (1)
1096,47
Экономия: -126,30 грн
970,17 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Болгарская, 40
Всего: упаковка (2)
1097,29
Экономия: -104,44 грн
992,85 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, пл. Греческая, 3/4
Всего: упаковка (1)
1075,64
Экономия: -175,58 грн
900,06 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, просп. Александровский, 3
Всего: упаковка (1)
1065,33
Экономия: -149,80 грн
915,53 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Одесса, ул. Преображенская, 83
Всего: упаковка (1)
1068,84
Экономия: -145,06 грн
923,78 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Одесса, ул. Бунина, 33
Всего: упаковка (1)
1088,43
Экономия: -191,46 грн
896,97 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Екатерининская / Большая Арнаутская, 72/69
Всего: упаковка (1)
1065,64
Экономия: -125,37 грн
940,27 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (9)
1077,81
Экономия: -154,03 грн
923,78 грн
Верона
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Бабаджаняна Маршала, 21
Всего: упаковка (1)
998,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Одесса, ул. Канатная, 72
Всего: упаковка (2)
1081,21
Экономия: -124,44 грн
956,77 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Малиновского Маршала, 57
Всего: упаковка (2)
1065,13
Экономия: -102,18 грн
962,95 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Одесса, просп. Гагарина Юрия, 16/1
Всего: упаковка (1)
1070,49
Экономия: -68,36 грн
1002,13 грн
Роза
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Лип Ивана и Юрия, 6
Всего: упаковка (1)
998,30 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Петрова Генерала, 61
Всего: упаковка (2)
882,80 грн