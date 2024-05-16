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А-ДЕРМА ЭКЗОМЕГА КОНТРОЛ СПРЕЙ-ЭМОЛЕНТ 50 мл - Львов (767957) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 26 мин
Львов, ул. Под Дубом, 7-Б
Всего: упаковка (2)
565,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 56 мин
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 16-И
Всего: упаковка (1)
565,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Петлюры Симона, 17
Всего: упаковка (1)
565,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Пасечная, 92-Г
Всего: упаковка (1)
565,00 грн
В других городах:
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Борислав, ул. Шевченко Тараса, 33
Всего: упаковка (1)
565,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Русская, 40
Всего: упаковка (2)
565,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Киевская, 9
Всего: упаковка (2)
565,00 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 23:00
Луцк, просп. Соборности, 43
Всего: упаковка (1)
534,83
Экономия: -1,74 грн
533,09 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 56 мин
Хмельницкий, ул. Пулюя Ивана, 7
Всего: упаковка (1)
565,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Черновцы, просп. Независимости, 127
Всего: упаковка (1)
403,72 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 56 мин
Винница, просп. Юности, 18
Всего: упаковка (1)
565,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Винница, просп. Юности, 20/73
Всего: упаковка (1)
565,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 56 мин
Винница, ул. Зодчих, 2
Всего: упаковка (1)
565,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
Всего: упаковка (1)
565,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Житомир, ул. Киевская, 50
Всего: упаковка (2)
565,00 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Житомир, ул. Киевская, 77
Всего: упаковка (1)
421,16 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Ладыжин, ул. Кравчика Петра, 33
Всего: упаковка (1)
565,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Белая Церковь, бульв. Александрийский, 58-Г
Всего: упаковка (1)
565,00 грн
Аптекарь
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Закрыто Открывается в 08:00
Капитановка, ул. Соборная, 6
Всего: упаковка (1)
463,13 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Гостомель, ул. Свято-Покровская, 9-Б
Всего: упаковка (1)
565,00 грн