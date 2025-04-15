Колхицин Лирка (Colchicina Lirca)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 193 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Колхицин Лирка таблетки 1 мг блистер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
908,90 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Колхицин Лирка таблетки 1 мг блистер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
846,00
Экономия при брони: -94,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Колхицин Лирка таблетки 1 мг блистер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Колхицин Лирка таблетки 1 мг блистер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
950,38
Экономия при брони: -188,10 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Колхицин Лирка таблетки 1 мг блистер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
957,51
Экономия при брони: -211,63 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Колхицин Лирка таблетки 1 мг блистер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
908,90 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Колхицин Лирка таблетки 1 мг блистер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
908,90 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Колхицин Лирка таблетки 1 мг блистер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Колхицин Лирка таблетки 1 мг блистер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
846,00
Экономия при брони: -75,20 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Колхицин Лирка таблетки 1 мг блистер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
869,00
Экономия при брони: -56,30 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Колхицин Лирка таблетки 1 мг блистер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Колхицин Лирка таблетки 1 мг блистер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
394,19
Экономия при брони: -14,18 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Колхицин Лирка таблетки 1 мг блистер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Колхицин Лирка таблетки 1 мг блистер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
400,89
Экономия при брони: -20,27 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Колхицин Лирка таблетки 1 мг блистер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
454,94
Экономия при брони: -70,33 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Колхицин Лирка таблетки 1 мг блистер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
475,98
Экономия при брони: -100,72 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 05:00
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Колхицин Лирка таблетки 1 мг блистер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
908,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Колхицин Лирка таблетки 1 мг блистер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
910,57
Экономия при брони: -160,06 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Колхицин Лирка таблетки 1 мг блистер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
971,02
Экономия при брони: -220,94 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Колхицин Лирка таблетки 1 мг блистер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
951,49
Экономия при брони: -191,07 грн