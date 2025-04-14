Колхицин Лирка (Colchicina Lirca)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 206 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Колхицин Лирка таблетки 1 мг блистер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Колхицин Лирка таблетки 1 мг блистер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Колхицин Лирка таблетки 1 мг блистер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Колхицин Лирка таблетки 1 мг блистер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Колхицин Лирка таблетки 1 мг блистер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
958,15
Экономия при брони: -50,31 грн
Мелисса
Одесса, ул. Косвенная, 10-А
1.9 км
Колхицин Лирка таблетки 1 мг блистер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Колхицин Лирка таблетки 1 мг блистер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
942,87
Экономия при брони: -35,28 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Колхицин Лирка таблетки 1 мг блистер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
416,88
Экономия при брони: -17,76 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Колхицин Лирка таблетки 1 мг блистер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Колхицин Лирка таблетки 1 мг блистер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Колхицин Лирка таблетки 1 мг блистер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Колхицин Лирка таблетки 1 мг блистер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
Аптека нц
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Колхицин Лирка таблетки 1 мг блистер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
908,90 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Колхицин Лирка таблетки 1 мг блистер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
908,90 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Колхицин Лирка таблетки 1 мг блистер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
908,90 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Колхицин Лирка таблетки 1 мг блистер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
908,90 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Колхицин Лирка таблетки 1 мг блистер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
762,28
Экономия при брони: -28,82 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Колхицин Лирка таблетки 1 мг блистер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
958,69
Экономия при брони: -49,26 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Колхицин Лирка таблетки 1 мг блистер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
971,11
Экономия при брони: -169,98 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
3.1 км
Колхицин Лирка таблетки 1 мг блистер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.