Колхицин Лирка (Colchicina Lirca)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 99 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 44 мин
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Колхицин Лирка таблетки 1 мг блистер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
472,36
Экономия при брони: -83,88 грн
Аптека
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
2.7 км
Колхицин Лирка таблетки 1 мг блистер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Колхицин Лирка таблетки 1 мг блистер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
908,90 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Колхицин Лирка таблетки 1 мг блистер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
908,90 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Колхицин Лирка таблетки 1 мг блистер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Колхицин Лирка таблетки 1 мг блистер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Колхицин Лирка таблетки 1 мг блистер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Колхицин Лирка таблетки 1 мг блистер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Колхицин Лирка таблетки 1 мг блистер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
908,90 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Колхицин Лирка таблетки 1 мг блистер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
482,37
Экономия при брони: -79,75 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Колхицин Лирка таблетки 1 мг блистер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
484,60
Экономия при брони: -81,98 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Колхицин Лирка таблетки 1 мг блистер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
908,90 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Колхицин Лирка таблетки 1 мг блистер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Колхицин Лирка таблетки 1 мг блистер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
908,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 14 мин
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Колхицин Лирка таблетки 1 мг блистер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
909,70
Экономия при брони: -53,90 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется через 14 мин
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Колхицин Лирка таблетки 1 мг блистер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
971,95
Экономия при брони: -175,95 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Колхицин Лирка таблетки 1 мг блистер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 44 мин
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Колхицин Лирка таблетки 1 мг блистер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
964,82
Экономия при брони: -164,78 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Колхицин Лирка таблетки 1 мг блистер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
942,78
Экономия при брони: -142,74 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Колхицин Лирка таблетки 1 мг блистер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.