Киев
Колхицин Лирка (Colchicina Lirca)

Колхицин Лирка (Colchicina Lirca)

Николаев (адрес не указан)
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Доступно в 99 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 44 мин
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Колхицин Лирка таблетки 1 мг блистер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
472,36
Экономия при брони: -83,88 грн
388,48 грн
Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
2.7 км
Колхицин Лирка таблетки 1 мг блистер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
887,36 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Колхицин Лирка таблетки 1 мг блистер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
908,90 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Колхицин Лирка таблетки 1 мг блистер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
908,90 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Колхицин Лирка таблетки 1 мг блистер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
781,12 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Колхицин Лирка таблетки 1 мг блистер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
809,50 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Колхицин Лирка таблетки 1 мг блистер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
780,78 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Колхицин Лирка таблетки 1 мг блистер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
807,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Колхицин Лирка таблетки 1 мг блистер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
908,90 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Колхицин Лирка таблетки 1 мг блистер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
482,37
Экономия при брони: -79,75 грн
402,62 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Колхицин Лирка таблетки 1 мг блистер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
484,60
Экономия при брони: -81,98 грн
402,62 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Колхицин Лирка таблетки 1 мг блистер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
908,90 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Колхицин Лирка таблетки 1 мг блистер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
765,64 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Колхицин Лирка таблетки 1 мг блистер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
908,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 14 мин
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Колхицин Лирка таблетки 1 мг блистер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
909,70
Экономия при брони: -53,90 грн
855,80 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется через 14 мин
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Колхицин Лирка таблетки 1 мг блистер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
971,95
Экономия при брони: -175,95 грн
796,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Колхицин Лирка таблетки 1 мг блистер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
772,74 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 44 мин
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Колхицин Лирка таблетки 1 мг блистер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
964,82
Экономия при брони: -164,78 грн
800,04 грн
Фармакопейка
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Колхицин Лирка таблетки 1 мг блистер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
942,78
Экономия при брони: -142,74 грн
800,04 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Колхицин Лирка таблетки 1 мг блистер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
861,32 грн
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