Колхицин Лирка (Colchicina Lirca)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 154 аптеках в Львов
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Колхицин Лирка таблетки 1 мг блистер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Колхицин Лирка таблетки 1 мг блистер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
426,94
Экономия при брони: -17,05 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Колхицин Лирка таблетки 1 мг блистер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
909,70
Экономия при брони: -89,00 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Колхицин Лирка таблетки 1 мг блистер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Колхицин Лирка таблетки 1 мг блистер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
908,90
Экономия при брони: -88,20 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Колхицин Лирка таблетки 1 мг блистер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Колхицин Лирка таблетки 1 мг блистер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
961,12
Экономия при брони: -147,92 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Колхицин Лирка таблетки 1 мг блистер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
955,31
Экономия при брони: -194,35 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Колхицин Лирка таблетки 1 мг блистер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
908,90
Экономия при брони: -88,20 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Колхицин Лирка таблетки 1 мг блистер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Колхицин Лирка таблетки 1 мг блистер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
908,90
Экономия при брони: -88,20 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Колхицин Лирка таблетки 1 мг блистер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
914,80
Экономия при брони: -94,10 грн
Бажаемо здоровья
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Колхицин Лирка таблетки 1 мг блистер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
Аптека 9-1-1
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Колхицин Лирка таблетки 1 мг блистер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Колхицин Лирка таблетки 1 мг блистер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
909,70
Экономия при брони: -89,00 грн
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Колхицин Лирка таблетки 1 мг блистер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Колхицин Лирка таблетки 1 мг блистер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
958,94
Экономия при брони: -198,42 грн
Пульс
Львов, ул. Михновских, 31-А
1.0 км
Колхицин Лирка таблетки 1 мг блистер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Колхицин Лирка таблетки 1 мг блистер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
Пульс
Львов, перек. Чупринки Генерала / Левинского И., 43/10
1.0 км
Колхицин Лирка таблетки 1 мг блистер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.