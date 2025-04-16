Колхицин Лирка (Colchicina Lirca)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 164 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается через 25 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Колхицин Лирка таблетки 1 мг блистер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
908,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 25 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Колхицин Лирка таблетки 1 мг блистер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
958,85
Экономия при брони: -197,14 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 25 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Колхицин Лирка таблетки 1 мг блистер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 25 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Колхицин Лирка таблетки 1 мг блистер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
908,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 25 мин
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Колхицин Лирка таблетки 1 мг блистер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
953,85
Экономия при брони: -193,41 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 25 мин
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Колхицин Лирка таблетки 1 мг блистер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 25 мин
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Колхицин Лирка таблетки 1 мг блистер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
965,46
Экономия при брони: -203,82 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 25 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Колхицин Лирка таблетки 1 мг блистер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
803,00
Экономия при брони: -60,87 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 25 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Колхицин Лирка таблетки 1 мг блистер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 25 мин
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Колхицин Лирка таблетки 1 мг блистер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
480,72
Экономия при брони: -109,66 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 25 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Колхицин Лирка таблетки 1 мг блистер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
908,90
Экономия при брони: -84,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 25 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Колхицин Лирка таблетки 1 мг блистер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
954,40
Экономия при брони: -212,27 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 25 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Колхицин Лирка таблетки 1 мг блистер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 25 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Колхицин Лирка таблетки 1 мг блистер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 25 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Колхицин Лирка таблетки 1 мг блистер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
803,98
Экономия при брони: -31,96 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 25 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Колхицин Лирка таблетки 1 мг блистер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
908,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 25 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Колхицин Лирка таблетки 1 мг блистер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
481,73
Экономия при брони: -96,00 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Колхицин Лирка таблетки 1 мг блистер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
402,19
Экономия при брони: -16,47 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 25 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Колхицин Лирка таблетки 1 мг блистер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
908,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 25 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Колхицин Лирка таблетки 1 мг блистер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
950,31
Экономия при брони: -157,05 грн