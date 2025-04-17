Колхицин Лирка (Colchicina Lirca)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 84 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Колхицин Лирка таблетки 1 мг блистер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
908,90 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Колхицин Лирка таблетки 1 мг блистер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Колхицин Лирка таблетки 1 мг блистер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
836,26
Экономия при брони: -25,09 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Колхицин Лирка таблетки 1 мг блистер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Колхицин Лирка таблетки 1 мг блистер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
908,90
Экономия при брони: -61,90 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Колхицин Лирка таблетки 1 мг блистер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
908,90 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Колхицин Лирка таблетки 1 мг блистер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
908,90 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Колхицин Лирка таблетки 1 мг блистер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
908,90
Экономия при брони: -61,90 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Колхицин Лирка таблетки 1 мг блистер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 38 мин
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Колхицин Лирка таблетки 1 мг блистер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
965,55
Экономия при брони: -115,85 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Колхицин Лирка таблетки 1 мг блистер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Колхицин Лирка таблетки 1 мг блистер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
908,90
Экономия при брони: -61,90 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Колхицин Лирка таблетки 1 мг блистер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
948,82
Экономия при брони: -152,46 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Колхицин Лирка таблетки 1 мг блистер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
908,90
Экономия при брони: -61,90 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Колхицин Лирка таблетки 1 мг блистер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
952,57
Экономия при брони: -159,46 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Колхицин Лирка таблетки 1 мг блистер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Колхицин Лирка таблетки 1 мг блистер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
844,72
Экономия при брони: -51,03 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Колхицин Лирка таблетки 1 мг блистер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Колхицин Лирка таблетки 1 мг блистер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
908,90
Экономия при брони: -61,90 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Колхицин Лирка таблетки 1 мг блистер №60
ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.