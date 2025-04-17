Винница (адрес не указан)
Доступно в 64 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Глицериновые микроклизмы Глицик для малышей раствор ректальный 1.8 г аппликатор 2.5 мл №4
Kupffer Biothech
136,50
Экономия при брони: -13,62 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Глицериновые микроклизмы Глицик для малышей раствор ректальный 1.8 г аппликатор 2.5 мл №4
Kupffer Biothech
239,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Глицериновые микроклизмы Глицик для малышей раствор ректальный 1.8 г аппликатор 2.5 мл №4
Kupffer Biothech
208,60
Экономия при брони: -44,76 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Глицериновые микроклизмы Глицик для малышей раствор ректальный 1.8 г аппликатор 2.5 мл №4
Kupffer Biothech
239,70 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Глицериновые микроклизмы Глицик для малышей раствор ректальный 1.8 г аппликатор 2.5 мл №4
Kupffer Biothech
239,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Глицериновые микроклизмы Глицик для малышей раствор ректальный 1.8 г аппликатор 2.5 мл №4
Kupffer Biothech
183,09
Экономия при брони: -19,25 грн
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Глицериновые микроклизмы Глицик для малышей раствор ректальный 1.8 г аппликатор 2.5 мл №4
Kupffer Biothech
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 10 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Глицериновые микроклизмы Глицик для малышей раствор ректальный 1.8 г аппликатор 2.5 мл №4
Kupffer Biothech
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Глицериновые микроклизмы Глицик для малышей раствор ректальный 1.8 г аппликатор 2.5 мл №4
Kupffer Biothech
239,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Глицериновые микроклизмы Глицик для малышей раствор ректальный 1.8 г аппликатор 2.5 мл №4
Kupffer Biothech
239,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Глицериновые микроклизмы Глицик для малышей раствор ректальный 1.8 г аппликатор 2.5 мл №4
Kupffer Biothech
189,67
Экономия при брони: -7,24 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Глицериновые микроклизмы Глицик для малышей раствор ректальный 1.8 г аппликатор 2.5 мл №4
Kupffer Biothech
239,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Глицериновые микроклизмы Глицик для малышей раствор ректальный 1.8 г аппликатор 2.5 мл №4
Kupffer Biothech
239,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Глицериновые микроклизмы Глицик для малышей раствор ректальный 1.8 г аппликатор 2.5 мл №4
Kupffer Biothech
139,08
Экономия при брони: -13,74 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Глицериновые микроклизмы Глицик для малышей раствор ректальный 1.8 г аппликатор 2.5 мл №4
Kupffer Biothech
201,79
Экономия при брони: -34,67 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Глицериновые микроклизмы Глицик для малышей раствор ректальный 1.8 г аппликатор 2.5 мл №4
Kupffer Biothech
239,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Глицериновые микроклизмы Глицик для малышей раствор ректальный 1.8 г аппликатор 2.5 мл №4
Kupffer Biothech
239,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Глицериновые микроклизмы Глицик для малышей раствор ректальный 1.8 г аппликатор 2.5 мл №4
Kupffer Biothech
239,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 2-А
1.0 км
Глицериновые микроклизмы Глицик для малышей раствор ректальный 1.8 г аппликатор 2.5 мл №4
Kupffer Biothech
180,30
Экономия при брони: -13,18 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Винница, пл. Привокзальная, 1
1.1 км
Глицериновые микроклизмы Глицик для малышей раствор ректальный 1.8 г аппликатор 2.5 мл №4
Kupffer Biothech
239,70 грн