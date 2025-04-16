Николаев (адрес не указан)
Доступно в 70 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 44 мин
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Глицериновые микроклизмы Глицик для малышей раствор ректальный 1.8 г аппликатор 2.5 мл №4
Kupffer Biothech
134,73
Экономия при брони: -23,09 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Глицериновые микроклизмы Глицик для малышей раствор ректальный 1.8 г аппликатор 2.5 мл №4
Kupffer Biothech
239,70 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Глицериновые микроклизмы Глицик для малышей раствор ректальный 1.8 г аппликатор 2.5 мл №4
Kupffer Biothech
239,70 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Глицериновые микроклизмы Глицик для малышей раствор ректальный 1.8 г аппликатор 2.5 мл №4
Kupffer Biothech
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Глицериновые микроклизмы Глицик для малышей раствор ректальный 1.8 г аппликатор 2.5 мл №4
Kupffer Biothech
239,70 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Глицериновые микроклизмы Глицик для малышей раствор ректальный 1.8 г аппликатор 2.5 мл №4
Kupffer Biothech
116,05
Экономия при брони: -6,10 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Глицериновые микроклизмы Глицик для малышей раствор ректальный 1.8 г аппликатор 2.5 мл №4
Kupffer Biothech
239,70 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Глицериновые микроклизмы Глицик для малышей раствор ректальный 1.8 г аппликатор 2.5 мл №4
Kupffer Biothech
239,70 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Глицериновые микроклизмы Глицик для малышей раствор ректальный 1.8 г аппликатор 2.5 мл №4
Kupffer Biothech
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Глицериновые микроклизмы Глицик для малышей раствор ректальный 1.8 г аппликатор 2.5 мл №4
Kupffer Biothech
239,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 14 мин
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Глицериновые микроклизмы Глицик для малышей раствор ректальный 1.8 г аппликатор 2.5 мл №4
Kupffer Biothech
239,70 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется через 14 мин
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Глицериновые микроклизмы Глицик для малышей раствор ректальный 1.8 г аппликатор 2.5 мл №4
Kupffer Biothech
207,36
Экономия при брони: -40,31 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Глицериновые микроклизмы Глицик для малышей раствор ректальный 1.8 г аппликатор 2.5 мл №4
Kupffer Biothech
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 44 мин
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Глицериновые микроклизмы Глицик для малышей раствор ректальный 1.8 г аппликатор 2.5 мл №4
Kupffer Biothech
207,53
Экономия при брони: -43,39 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Глицериновые микроклизмы Глицик для малышей раствор ректальный 1.8 г аппликатор 2.5 мл №4
Kupffer Biothech
127,82
Экономия при брони: -4,72 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Глицериновые микроклизмы Глицик для малышей раствор ректальный 1.8 г аппликатор 2.5 мл №4
Kupffer Biothech
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Глицериновые микроклизмы Глицик для малышей раствор ректальный 1.8 г аппликатор 2.5 мл №4
Kupffer Biothech
205,42
Экономия при брони: -38,37 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 14 мин
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Глицериновые микроклизмы Глицик для малышей раствор ректальный 1.8 г аппликатор 2.5 мл №4
Kupffer Biothech
239,70 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
Глицериновые микроклизмы Глицик для малышей раствор ректальный 1.8 г аппликатор 2.5 мл №4
Kupffer Biothech
147,04
Экономия при брони: -5,30 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 44 мин
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Глицериновые микроклизмы Глицик для малышей раствор ректальный 1.8 г аппликатор 2.5 мл №4
Kupffer Biothech
171,73
Экономия при брони: -7,91 грн