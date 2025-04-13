Киев (адрес не указан)
Доступно в 346 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 9 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Глицериновые микроклизмы Глицик для малышей раствор ректальный 1.8 г аппликатор 2.5 мл №4
Kupffer Biothech
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 9 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Глицериновые микроклизмы Глицик для малышей раствор ректальный 1.8 г аппликатор 2.5 мл №4
Kupffer Biothech
Подорожник
Закрыто
Открывается через 9 мин
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Глицериновые микроклизмы Глицик для малышей раствор ректальный 1.8 г аппликатор 2.5 мл №4
Kupffer Biothech
233,70 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Глицериновые микроклизмы Глицик для малышей раствор ректальный 1.8 г аппликатор 2.5 мл №4
Kupffer Biothech
148,31
Экономия при брони: -7,59 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Глицериновые микроклизмы Глицик для малышей раствор ректальный 1.8 г аппликатор 2.5 мл №4
Kupffer Biothech
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 9 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 33/34
1.2 км
Глицериновые микроклизмы Глицик для малышей раствор ректальный 1.8 г аппликатор 2.5 мл №4
Kupffer Biothech
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 9 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Глицериновые микроклизмы Глицик для малышей раствор ректальный 1.8 г аппликатор 2.5 мл №4
Kupffer Biothech
184,20
Экономия при брони: -16,97 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 9 мин
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Глицериновые микроклизмы Глицик для малышей раствор ректальный 1.8 г аппликатор 2.5 мл №4
Kupffer Biothech
233,70 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 9 мин
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Глицериновые микроклизмы Глицик для малышей раствор ректальный 1.8 г аппликатор 2.5 мл №4
Kupffer Biothech
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 9 мин
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Глицериновые микроклизмы Глицик для малышей раствор ректальный 1.8 г аппликатор 2.5 мл №4
Kupffer Biothech
233,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 9 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Глицериновые микроклизмы Глицик для малышей раствор ректальный 1.8 г аппликатор 2.5 мл №4
Kupffer Biothech
179,54
Экономия при брони: -12,25 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 9 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Глицериновые микроклизмы Глицик для малышей раствор ректальный 1.8 г аппликатор 2.5 мл №4
Kupffer Biothech
233,70 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Глицериновые микроклизмы Глицик для малышей раствор ректальный 1.8 г аппликатор 2.5 мл №4
Kupffer Biothech
233,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 9 мин
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Глицериновые микроклизмы Глицик для малышей раствор ректальный 1.8 г аппликатор 2.5 мл №4
Kupffer Biothech
182,28
Экономия при брони: -14,66 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 9 мин
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Глицериновые микроклизмы Глицик для малышей раствор ректальный 1.8 г аппликатор 2.5 мл №4
Kupffer Biothech
233,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 9 мин
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
1.8 км
Глицериновые микроклизмы Глицик для малышей раствор ректальный 1.8 г аппликатор 2.5 мл №4
Kupffer Biothech
233,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 9 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
1.9 км
Глицериновые микроклизмы Глицик для малышей раствор ректальный 1.8 г аппликатор 2.5 мл №4
Kupffer Biothech
172,21
Экономия при брони: -7,29 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 9 мин
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
1.9 км
Глицериновые микроклизмы Глицик для малышей раствор ректальный 1.8 г аппликатор 2.5 мл №4
Kupffer Biothech
180,53
Экономия при брони: -13,52 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 9 мин
Киев, ул. Нижний Вал, 23
1.9 км
Глицериновые микроклизмы Глицик для малышей раствор ректальный 1.8 г аппликатор 2.5 мл №4
Kupffer Biothech
180,65
Экономия при брони: -13,64 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 9 мин
Киев, ул. Нижний Вал, 31
1.9 км
Глицериновые микроклизмы Глицик для малышей раствор ректальный 1.8 г аппликатор 2.5 мл №4
Kupffer Biothech
233,70 грн