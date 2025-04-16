Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 114 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается через 25 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Глицериновые микроклизмы Глицик для малышей раствор ректальный 1.8 г аппликатор 2.5 мл №4
Kupffer Biothech
240,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 25 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Глицериновые микроклизмы Глицик для малышей раствор ректальный 1.8 г аппликатор 2.5 мл №4
Kupffer Biothech
183,53
Экономия при брони: -16,17 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 25 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Глицериновые микроклизмы Глицик для малышей раствор ректальный 1.8 г аппликатор 2.5 мл №4
Kupffer Biothech
240,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 25 мин
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Глицериновые микроклизмы Глицик для малышей раствор ректальный 1.8 г аппликатор 2.5 мл №4
Kupffer Biothech
117,64
Экономия при брони: -5,66 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 25 мин
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Глицериновые микроклизмы Глицик для малышей раствор ректальный 1.8 г аппликатор 2.5 мл №4
Kupffer Biothech
95,05
Экономия при брони: -5,07 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 25 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Глицериновые микроклизмы Глицик для малышей раствор ректальный 1.8 г аппликатор 2.5 мл №4
Kupffer Biothech
231,72
Экономия при брони: -11,83 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 25 мин
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Глицериновые микроклизмы Глицик для малышей раствор ректальный 1.8 г аппликатор 2.5 мл №4
Kupffer Biothech
185,06
Экономия при брони: -9,13 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 25 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Глицериновые микроклизмы Глицик для малышей раствор ректальный 1.8 г аппликатор 2.5 мл №4
Kupffer Biothech
240,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 25 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Глицериновые микроклизмы Глицик для малышей раствор ректальный 1.8 г аппликатор 2.5 мл №4
Kupffer Biothech
114,81
Экономия при брони: -4,86 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 25 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Глицериновые микроклизмы Глицик для малышей раствор ректальный 1.8 г аппликатор 2.5 мл №4
Kupffer Biothech
213,89
Экономия при брони: -8,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 25 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Глицериновые микроклизмы Глицик для малышей раствор ректальный 1.8 г аппликатор 2.5 мл №4
Kupffer Biothech
240,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 25 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Глицериновые микроклизмы Глицик для малышей раствор ректальный 1.8 г аппликатор 2.5 мл №4
Kupffer Biothech
47,43
Экономия при брони: -2,44 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Глицериновые микроклизмы Глицик для малышей раствор ректальный 1.8 г аппликатор 2.5 мл №4
Kupffer Biothech
229,28
Экономия при брони: -9,39 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 25 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Глицериновые микроклизмы Глицик для малышей раствор ректальный 1.8 г аппликатор 2.5 мл №4
Kupffer Biothech
240,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 25 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Глицериновые микроклизмы Глицик для малышей раствор ректальный 1.8 г аппликатор 2.5 мл №4
Kupffer Biothech
230,14
Экономия при брони: -10,25 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 25 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Глицериновые микроклизмы Глицик для малышей раствор ректальный 1.8 г аппликатор 2.5 мл №4
Kupffer Biothech
240,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 25 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Глицериновые микроклизмы Глицик для малышей раствор ректальный 1.8 г аппликатор 2.5 мл №4
Kupffer Biothech
240,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 25 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
Глицериновые микроклизмы Глицик для малышей раствор ректальный 1.8 г аппликатор 2.5 мл №4
Kupffer Biothech
189,72
Экономия при брони: -9,75 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 25 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 38
1.8 км
Глицериновые микроклизмы Глицик для малышей раствор ректальный 1.8 г аппликатор 2.5 мл №4
Kupffer Biothech
240,60 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Центральный, 24
2.1 км
Глицериновые микроклизмы Глицик для малышей раствор ректальный 1.8 г аппликатор 2.5 мл №4
Kupffer Biothech
240,60 грн